Отравление: типы, длительность и первые симптомы

Наиболее частой причиной пищевого отравления являются бактерии. / УНИАН

Когда вы едите что-то зараженное вредными бактериями, вирусами или паразитами, вы получаете пищевое отравление. Хотя обычно оно проходит в течение недели, пищевое отравление часто означает, что вам нужно избегать работы или учебы. Каковы симптомы пищевого отравления и как быстро они появляются?

Пищевое отравление может произойти, если пища неправильно приготовлена, разогрета или хранится, сообщает Express.co.uk.

Это также может произойти, если вы съели что-то, срок годности которого истек, или пищу, которую не использовали слишком долго.

Если человек, готовящий вам еду, не вымыл руки или заболел, вы можете заразиться пищевым отравлением.

Наиболее частой причиной пищевого отравления являются бактерии кампилобактерии, за которыми следуют бактерии сальмонеллы, бактерии E Coli и норовирус.

Кампилобактер содержится в кишечнике животных и птиц, и вы часто заразитесь им через зараженных моллюсков и грибов или через зараженное домашнее животное.

Сальмонелла в основном содержится в таких продуктах, как говядина, курица, яйца, огурцы, дыня, фисташки, тунец, ростки и другие продукты.

Инфекции кишечной палочки обычно возникают, когда вы едите зараженный молотый корм, непастеризованное молоко или свежие продукты, такие как овощи.

Иногда заражение кишечной палочкой происходит через воду, загрязненную стулом людей и животных, или она передается от человека к человеку.

Норовирус распространяется через тесный контакт, прикосновение к поверхностям или через употребление пищи, приготовленной или обработанной кем-то с вирусом.

Симптомы пищевого отравления

Симптомы пищевого отравления различаются в зависимости от того, какие бактерии или вирус заразили вас.

Обычно симптомы следующие:

плохое самочувствие (тошнота)

понос

быть больным (рвота)

спазмы желудка

высокая температура 38C и выше

общее плохое самочувствие - например, чувство усталости или боли и озноб

Как быстро наступает пищевое отравление?

Скорость начала пищевого отравления зависит от того, каким вирусом или бактериями вы инфицированы.

Симптомы любого пищевого отравления обычно проявляются в течение нескольких дней после употребления зараженной пищи.

Однако иногда они начинаются через несколько часов или откладываются на несколько недель.

Сальмонелла, как правило, появляется в течение 12–36 часов, тогда как симптомы кампилобактерии появляются через 2–7 дней.

Симптомы инфекции E. coli могут проявиться через три или четыре дня после заражения, но некоторые люди заболевают через день или неделю после заражения.

При отравлении золотистым стафилококком симптомы обычно проявляются в течение двух-шести часов.

Симптомы инфекции гепатита А могут проявиться в период от одного до 36 часов после употребления испорченной пищи, а симптомы Clostridium perfringens могут проявиться от восьми до 24 часов.

Как долго длятся симптомы?

Пищевое отравление обычно проходит в течение недели, но, опять же, его продолжительность зависит от инфекции.

Симптомы кампилобактера, наиболее частой причины диареи, обычно длятся около недели.

Сальмонелла, как правило, вызывает боль, диарею, жар и рвоту, и симптомы могут длиться четыре дня и более.

Симптомы инфекции E. coli, такие как усталость, судороги, диарея, низкая температура и потеря аппетита, обычно длятся от пяти до десяти дней.

Норовирус, также известный как "зимняя рвота", обычно проходит через два дня.