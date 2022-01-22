Памятка родителям: кого запрещено брать в крестные для младенца

Таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае перекрещивать ребенка нельзя, что бы ни случилось.
Таинство Крещения маленького чада - важный обряд, проводящийся в христианстве. Во время него всегда присутствуют крестные - будущие духовные наставники для малыша. Но не каждый может удостоиться такой чести, пишет Zhizn-new.
Кто не стоит брать крестными родителями
Важен возраст
Не следует в крестные матери брать девушку моложе 14 лет, а в крестные отцы - моложе 15 лет.
Считается, что только по достижению этого возраста можно заниматься духовным воспитанием.
Статус, род деятельности имеют значение
Запрещается в крестные брать монаха или монахиню.
Также нельзя звать в крестные мужа и жену, так как кумовьям церковь вступать в брак запрещает.
Не могут стать крестными и родители ребенка.
Также люди с психическими заболеваниями не могут крестить.
Кого можно брать в крестные вопреки суевериям
Есть суеверие, по которому в крестные для девочки не берут незамужнюю женщину, а для мальчика - неженатого мужчину. Но это неправда, и не имеет никаких христианских корней.
Еще одно суеверие - о беременных женщинах, которых нельзя брать в крестные матери. Церковь не запрещает этого.
И помните, таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае перекрещивать ребенка нельзя, что бы ни случилось.
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