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Пароли по ролям: топ-3 самых лучших сексуальных ролевых игр

6 января 2021, 03:01

Специалисты сходятся в одном - ролевые игры это отличный способ получить новые сексуальные впечатления.

Секс
Топ-3 самых лучших сексуальных ролевых игр / ivona.bigmir.net

Здесь нет повода для спора. Вряд ли какая пара будет спорить, что ролевые игры – очень полезный способ внести разнообразие в сексуальную жизнь, а также испытать мощный оргазм. Или хотя бы заняться сексом в необычном месте / костюме.

Портал Sexbox опросил экспертов и те составили список самых популярных и легких ролевых игр.

Горничная и сын хозяина

Девушка переодевается в горничную, которая работает в особняке. Рядом же есть сынок-раздолбай, который хочет либо наказать девушку за то, что та плохо вытирала пыль, либо просто сексуально озабочен. Горничная пытается отказывать, но не может, чтобы не потерять работу и лишиться возможности, к примеру, платить ипотеку.

Секретарша

В этой формате либо босс-развратник угнетает секретаршу сексуальными домогательствами. Ведь она, раз профессионал своего дела, обязана выполнять все его пожелания. Либо похотливая секретарша соблазняет богатого начальника.

Развратная медсестра

Мужчина строго выполняет назначения врача. Изменить их или оспорить он не может. Девушка в коротком халате с красным крестом начинает гигиенические процедуры. А дальше ‒ насколько хватает желания и раскованности мужчины. От клизмы до ректального термометра. И страстный секс прямо на узкой кушетке.

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