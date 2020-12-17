Пчелиная пыльца: 3 научных подтверждения "полезности" продукта

В пчелиной пыльце есть несколько видов ценных питательных веществ/Pixabay

Пчелиная пыльца стала популярным продуктом в альтернативной медицине. Однако, хотя пчелиная пыльца имеет некоторые преимущества для здоровья, большинство заявлений о ее пользе еще предстоит научно доказать.

Вот что вам нужно знать о потреблении пчелиной пыльцы.

Что такое пчелиная пыльца?

Пчелиная пыльца - это цветочная пыльца, которую пчелы собирают и смешивают со слюной. Пыльца переносится в улей через задние лапы пчелы, упаковывается в соты, покрывается смесью воска и меда и используется в качестве источника питательных веществ для пчел и личинок.

Читайте такжеПрополис: полезные свойства и профилактика рака

Хотя питательный состав пчелиной пыльцы варьируется в зависимости от того, где она была собрана, обычно это богатый питательными веществами корм, содержащий:

Витамины

Минералы

Белки

Антиоксиданты

Ферменты

Аминокислоты

Его можно найти в продуктовых магазинах, на фермерских рынках или купить непосредственно у пчеловодов.

Ума Найду, доктор медицинских наук, диетолог и директор психиатрии по вопросам питания и образа жизни в Массачусетской больнице общего профиля, считает, что пчелиная пыльца может быть полезной добавкой для людей, которые хотят добавить больше питательных веществ в свой рацион.

"В пчелиной пыльце есть несколько видов ценных питательных веществ и витаминов, - говорит Найду, - и если у вас нет аллергии, добавление питательных веществ в пищу всегда является хорошей идеей".

Как и многие вещества растительного происхождения, исследования лечебной ценности пчелиной пыльцы ограничены, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как ее лучше всего использовать.

"В настоящее время действительно не так много исследований о пользе пчелиной пыльцы для здоровья, особенно на людях. Большинство исследований проводилось на животных. Это не обязательно означает, что пчелиная пыльца не приносит пользы для здоровья, она просто означает, что у нас нет тонны исследований, чтобы окончательно сказать нам, в чем именно заключаются эти преимущества", - говорит Тамар Самуэльс, диетолог и соучредитель Culina Health, консультационной службы по питанию, базирующейся в Нью-Йорке.

Вот три подтвержденных наукой пользы пчелиной пыльцы для здоровья:

1. Пчелиная пыльца может облегчить симптомы менопаузы

Пчелиная пыльца уменьшает симптомы менопаузы благодаря своим антигормональным эффектам и способности подавлять выработку эстрогена.

В небольшом исследовании 2005 года ученые обнаружили, что травяная добавка из экстрактов пыльцы облегчает симптомы менопаузы, особенно приливы.

Женщинам в период менопаузы случайным образом давали добавку или плацебо и просили оценить симптомы менопаузы в течение трех месяцев.

В конце исследования 65% женщин, получавших добавки с пыльцой, сообщили об уменьшении количества приливов по сравнению с 38% в группе плацебо.

2. Пчелиная пыльца обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами

Пчелиная пыльца от природы богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.

"Воспаление является частью реакции нашей иммунной системы на любой ущерб, нанесенный нашим клеткам, и со временем хроническое воспаление может нанести серьезный вред нашему здоровью, включая повышение риска хронических заболеваний, аутоиммунных заболеваний, неврологических заболеваний и даже рака", - говорит Самуэльс.

Почему антиоксиданты так важны для вашего здоровья в целом?

Между тем, антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, который возникает, когда в организме слишком много свободных радикалов. Свободные радикалы возникают как в результате естественных процессов в организме, таких как метаболизм, так и из внешних источников, таких как загрязнение.

"Если свободные радикалы оставить сами по себе, они могут привести к различным заболеваниям. Так что всегда полезно добавлять в пищу антиоксиданты", - говорит Найду.

3. Пчелиная пыльца обладает противогрибковыми и антимикробными свойствами

Пчелиная пыльца также обладает противогрибковыми и антимикробными свойствами, что означает, что она может подавлять рост грибковых и бактериальных вспышек.

Исследование 2010 года показало, что пчелиная пыльца может подавлять рост грибковых штаммов, устойчивых к флуконазолу, популярному противогрибковому препарату, используемому для лечения дрожжевых инфекций.

Хотя антимикробные свойства пыльцы различаются в зависимости от видов растений, из которых они происходят, исследование 2012 года показало, что экстракт пыльцы маковой пчелы оказывает противомикробное действие против Staphylococcus aureus, бактерий, ответственных за стафилококковые инфекции.

"Противогрибковые и антимикробные свойства помогают нашей иммунной системе бороться с инфекциями, что, в свою очередь, уменьшает воспаление, повреждение тканей и распространение болезней", - говорит Сэмюэлс.

Почти все заявления о пользе пчелиной пыльцы для здоровья требуют дополнительных доказательств / Pixabay

Недоказанные утверждения о пользе пчелиной пыльцы для здоровья

Почти все заявления о пользе пчелиной пыльцы для здоровья требуют дополнительных доказательств, но одни больше, чем другие. К ним относятся утверждения о том, что пчелиная пыльца может:

Уменьшают затвердение артерий (атеросклероз)

Снижает холестерин

Улучшить обмен веществ

Повышение сексуальной выносливости

Уменьшить депрессию

Повышают уровень гормонов

Некоторые из этих утверждений были замечены в исследованиях на животных, но это не значит, что то же самое верно и для людей.

Кому следует избегать пчелиной пыльцы?

"Перорально пчелиная пыльца, по-видимому, хорошо переносится большинством людей. Возможные аллергические реакции являются наиболее серьезной проблемой для безопасности", - говорит Найду.

Признаки того, что у вас может быть аллергические реакции включают:

Зуд

Припухлость

Одышка

Легкомысленность

Анафилаксия

Кроме того, беременным женщинам следует избегать пчелиной пыльцы, так как она может стимулировать сокращения матки.

Пчелиная пыльца также может усилить действие разжижающего кровь варфарина (кумадина). Таким образом, вы не должны принимать пчелиную пыльцу с этим лекарством, так как это увеличивает риск синяков или кровотечения.

Как добавить пчелиную пыльцу в свой рацион

Поскольку пчелиная пыльца практически не изучается, научных данных для определения правильной дозировки недостаточно. Поэтому перед ее использованием вам следует проконсультироваться с фармацевтом или врачом.

Пчелиную пыльцу можно добавлять в коктейли, посыпать салаты и боулы, а также смешивать с такими продуктами, как йогурт или мороженое.