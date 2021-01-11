Пеггинг: с чего начинать провокационный сексуальный эксперимент

И тому, кто носит пояс, также будет приятно. / lovebox.com.ua

Удовольствие - это фундаментальный аспект безопасной и здоровой сексуальной жизни. Вот почему мы полагаемся на опытных педагогов и других экспертов, которые поделятся своими предложениями по всему, от используемой вами техники до секс-игрушки, которую вы покупаете.

Когда в 2001 году этот термин был придуман обозревателем сексуальных советов Дэном Сэвиджем, он должен был обозначить сценарий, когда цисгендерная женщина надевает страпон, чтобы анально проникнуть в своего цис-партнера-мужчину.

Но, по словам Лизы Финн, сексолога из бутика секс-игрушек этот термин с тех пор превратился в более широкий.

"Отличительной чертой привязки является то, что это секс со страпоном и анальный секс", - объясняет Финн.

Почему люди это делают?

А почему бы вам не попробовать что-то горячее физически, эмоционально и морально?!

"У большинства мужчин есть предстательная железа с плотной нервной системой, к которой можно получить доступ через анальное проникновение", - говорит Финн. Это может даже помочь разблокировать оргазм простаты, который обычно бывает более насыщенным, чем другие оргазмы.

Если у "получателя" нет точки P, анальное проникновение все равно будет приятным. В конце концов, в анальном канале и анальном входе столько же нервов, сколько в головке полового члена (около 4000).

И тому, кто носит пояс, также будет приятно. Основание фаллоимитатора может очень приятно давить на лобковый бугорок или клитор.

Покачивание против вашего партнера может быть похоже на сухое трение, именно так многие люди испытывают свой первый оргазм, добавляет Финн.

Другой сценарий

В большинстве гетеросексуальных пар один партнер традиционно проникает.

"Пеггинг меняет типичные роли, которые могут быть очень хороши в психологическом и эмоциональном плане для всех сторон", - говорит Финн.

Его можно использовать во время игры БДСМ

"Доминант может привязать своего подчиненного к проявлению власти", - объясняет Лола Джин, секс-педагог.

Конечно, человеку, которого привязывают, необязательно брать на себя более покорную роль.

"Абсолютно возможно доминировать, будучи привязанным", - говорит Финн. Все дело в вашей энергии.

Как это сделать?

Нет, вы не можете просто появиться на пороге комнаты с фалоимитатором и выкрикнуть: "Давай, детка!". Эту тему стоит обсудить заранее.

А как на практике?

Нанесите смазку на заднюю часть ресивера и стержень фаллоимитатора. Еще лучше: пусть "получатель" использует аппликатор для смазки, чтобы смазать стенки анального канала.

Теперь займите позицию. Финн рекомендует либо миссионерскую позу с приподнятым тазом, что позволит вам читать выражения лиц друг друга, либо собачий стиль, который поможет открыть анальный канал.

"Попросите дающего прижать кончик фаллоимитатора ко входу принимающего", - говорит Финн. "На выдохе получатель может поднять бедра, чтобы медленно принять фаллоимитатор с той скоростью, которая лучше всего подходит для него".

Продолжайте эту схему, пока партнер полностью не приспособится к фаллоимитатору.

Нужно ли принять какие-то меры предосторожности?

Анальный секс безопасен. Но есть некоторые меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы снизить риск попадания фекалий, боли и инфекции.

Фекалии - это очень небольшой риск, но вы можете снизить его еще больше. "Фекалии - это причина номер один, по которой люди не хотят пробовать анальный секс", - говорит Джин.

Но вопреки распространенному мнению, фекалии не накапливаются в анальном канале, в который попадают во время анального секса. Они находятся в толстой кишке.

Чтобы фекалии прошли из толстой кишки в прямую кишку, в анальный канал и, в конечном итоге, в туалет, вы должны добровольно сократить мышцу, которая выталкивает фекалии наружу.

Снизьте риск боли

Анальный канал очень тонкий и уязвим для микротрещин.

Но этого можно избежать, если вы следуете золотому правилу анала: ловко, медленно и болтливо.

Другими словами: используйте смазку, медленно и осторожно вводите ее в действие и все время общайтесь с партнером.

Если через несколько дней принимающий партнер столкнется с чем-либо из следующего, ему следует позвонить врачу: