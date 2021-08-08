Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы Pfizer - исследование

Вакцинация увеличивает количество антител к коронавирусной инфекции / УНИАН

Новое исследование ученых показало, что некоторым людям может быть достаточно только одной прививки вакциной Pfizer для того, чтобы получить крепкий иммунитет. Однако это касается только тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2, пишет MedicalXpress.

Американские ученые под руководством доктора Джеймса Моя медицинского центра университета Раша в Чикаго утверждают, что наблюдали более высокие уровни антител к коронавирусной инфекции у тех, кто переболел данным вирусом и получил 1 дозу препарата Pfizer. Анализ данных сравнивали с теми, кто получил две дозы вакцины, но не был инфицирован.

Кроме этого, ученые утверждают, что у ранее инфицированных людей, которые получали вторую дозы вакцины Pfizer, практически не повышался уровень антител. Исходя из этого эксперты предположили, что переболевшие COVID-19 могут быть защищены от повторного заражения.

При этом, людям, которые не были инфицированы SARS-CoV-2, для достижения оптимального уровня защитных антител необходимы две дозы вакцины.

Несмотря на это исследователи подчеркнули, что перенесенная инфекция сама по себе не является защитой от коронавирусной инфекции и призвали экспертов обновить рекомендации для тех, кто перенес ее ранее.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняли разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.