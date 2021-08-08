УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы Pfizer - исследование

8 августа 2021, 17:15
Прослушать новость
Остановить

У людей, которые ранее были инфицированны коронавирусом, антитела вырабатываются в большем количестве.

Вакцинация
Вакцинация увеличивает количество антител к коронавирусной инфекции / УНИАН

Новое исследование ученых показало, что некоторым людям может быть достаточно только одной прививки вакциной Pfizer для того, чтобы получить крепкий иммунитет. Однако это касается только тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2, пишет MedicalXpress.

Американские ученые под руководством доктора Джеймса Моя медицинского центра университета Раша в Чикаго утверждают, что наблюдали более высокие уровни антител к коронавирусной инфекции у тех, кто переболел данным вирусом и получил 1 дозу препарата Pfizer. Анализ данных сравнивали с теми, кто получил две дозы вакцины, но не был инфицирован.

Кроме этого, ученые утверждают, что у ранее инфицированных людей, которые получали вторую дозы вакцины Pfizer, практически не повышался уровень антител. Исходя из этого эксперты предположили, что переболевшие COVID-19 могут быть защищены от повторного заражения.

При этом, людям, которые не были инфицированы SARS-CoV-2, для достижения оптимального уровня защитных антител необходимы две дозы вакцины.

Несмотря на это исследователи подчеркнули, что перенесенная инфекция сама по себе не является защитой от коронавирусной инфекции и призвали экспертов обновить рекомендации для тех, кто перенес ее ранее.

В Нью-Йорке будут платить по 100 долларов тем, кто согласится на вакцинацию от коронавируса

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняли разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.

вакцинация коронавирус вакцина Pfizer
Сейчас вы просматриваете новость «Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы Pfizer - исследование». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапогиВ моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги "Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского"Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского Партизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубеПартизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубе Паразит шевелится под кожей: жителей Киева атакует редкая болезньПаразит шевелится под кожей: жителей Киева атакует редкая болезнь Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента ГаитиВсё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити

Последние новости

17:39

После новой атаки жары на Украину обрушится резкое похолодание: синоптик назвала даты

17:18

В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги Видео

17:15

Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы Pfizer - исследование Видео

16:51

Затопило дома и улицы: мощный удар стихии обрушился на курорты Кирилловку и Железный Порт Видео

16:31

Ни один госорган не сможет требовать бумажную справку: Шмыгаль назвал сроки перехода в "paperless"

Реклама
15:59

Требовал показать половые органы и угрожал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку

15:26

"Война с РФ продолжается": в Минобороны отреагировали на скандал с фото Магучих Видео

15:23

"Украина начала жить в долг у природы": в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии

14:47

Церемония закрытия летних Олимпийских игр в Токио: красочные фото Фото

14:33

Слуга народа "зажигает": на съезде Зе!Молодежки Арахамия выступил в качестве ди-джея Видео

14:28

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек Фото Видео

13:51

На Олимпиаде-2020 тренер ударила коня. Ее дисквалифицировали Видео

13:23

"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе

12:50

На Закарпатье зачастили ядовитые пауки-каннибалы: опубликованы фото

12:33

Избили и оставили умирать: на Полтавщине нашли тело молодого человека Видео

11:44

В Киеве врач требовал взятку и отказался лечить беспомощного ребенка

11:35

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио с 19 медалями Фото

10:51

Украина попадет в объятия удушающей жары - новый прогноз синоптиков

10:24

После ливня житель Днепра посреди улицы устроил "рыбалку" на матрасе: курьезное видео Видео

10:00

В Бердянске разрисовали красной краской машины с российскими номерами: фото

Реклама
09:06

Умер известный украинский художник Александр Ройтбурд

08:59

В Мариуполе парень на камеру сжег флаг Украины

08:55

"Нагло тырил лук": под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра и вызвали полицию

08:23

Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение Видео

08:22

Коронавирус в Украине сдал назад: число новых заразившихся вновь упало

07:59

В Минздраве рассказали о новом плане вакцинации от COVID-19 для Украины Видео

07:45

Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца мнение

07:35

Велосипедистка Старикова выиграла для Украины серебряную медаль на Олимпиаде

07:10

Покончить с удавкой Минска: у Байдена поддержали Киев по вопросу Донбасса – эксперт Видео

06:30

Восстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗС мнение

05:28

Топ-10 быстрых и вкусных завтраков, которые понравятся взрослым и детям

05:02

Пекло возвращается: украинцев предупредили о новом ударе невыносимой жары Видео

04:22

Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

03:50

Диетолог рассказала, можно ли есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые обратили внимание людей на тревожный признак приближающийся смерти

02:16

Тарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дня

01:37

День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

00:50

Приметы на 8 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:08

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

07 августа, суббота
23:55

Хотел помочь по хозяйству: в Одесской области трагически погиб 10-лений мальчик

Реклама
23:38

Антирекорд в России: житель страны заразил коронавирусом 1500 человек Видео

23:13

В Италии арестовали 70-летнюю главу самого жестокого мафиозного клана

22:39

Как будут работать школы во время новой волны COVID-19: в Минздраве назвали условие Видео

22:14

Покатушки на унитазе: по Крещатику мужчина катался на сантехническом приборе Видео

22:09

Кровавая резня в Киеве: на Подоле неизвестный ударил ножом в живот подростка

21:36

Супруга Виктора Павлика впервые показала себя в купальнике после родов

21:30

Жизнь ценой в 10 тысяч: на Волыни женщина заказала киллеру экс-мужа из-за кредита

21:14

В Минздраве заговорили о привилегиях для вакцинированных: когда их введут Видео

20:43

Гороскоп на сегодня 7 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, зависть или непредвиденные траты Видео

20:39

Украинская легкоатлетка Магучих нежно обнялась с чемпионкой Олимпиады из РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять