Перекись водорода: что она может и какие факторы риска

Хотя человек может безопасно использовать более слабые концентрации перекиси водорода, она все же может вызывать внутреннее и внешнее раздражение/Pixabay

Химическая перекись водорода является обычным ингредиентом многих отбеливателей, красителей, очищающих средств, антисептиков и дезинфицирующих средств.

Эта универсальная жидкость имеет множество потенциальных применений, но также имеет ряд проблем с безопасностью, если люди используют ее неправильно.

Из-за его доступности и антисептических свойств многие люди считают перекись водорода основным продуктом в своей аптечке и аптечке, пишет Medical News Today.

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Перекись водорода может иметь разную концентрацию или концентрацию в зависимости от предполагаемого использования. Некоторые распространенные концентрации включают:

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3%, типичная концентрация для бытовых товаров

6–10%, концентрация в некоторых красках для волос и средствах для отбеливания зубов

35%, концентрация пищевой перекиси водорода, которую, несмотря на название, человек никогда не должен употреблять

до 90%, концентрация в промышленных продуктах, не предназначенных для домашнего использования

Хотя человек может безопасно использовать более слабые концентрации перекиси водорода, она все же может вызывать внутреннее и внешнее раздражение и другие осложнения. По данным Агентства по токсическим веществам и регистрации заболеваний (ATSDR), риск использования перекиси водорода увеличивается с повышением концентрации.

В этой статье обсуждается, что такое перекись водорода и как ее можно безопасно использовать, а также ее риски и когда обращаться к врачу. В статье также предлагаются продукты, альтернативные перекиси водорода.

Перекись водорода (H2O2) представляет собой бесцветную жидкость с химической формулой, аналогичной воде (H2O). Дополнительная молекула кислорода, от которой перекись водорода получила свое название, поскольку она содержит один водород на каждый кислород, представляет собой основное различие между формулами.

Эта дополнительная молекула кислорода позволяет перекиси водорода действовать как мощный окислитель. Это означает, что он может принимать электроны от других веществ. Это делает его мощным дезинфицирующим средством - он может окислять клеточную мембрану микроорганизма, что приводит к потере структуры и гибели патогена.

Несмотря на то, что многие люди считают перекись водорода безопасным дезинфицирующим средством общего назначения, ATSDR отмечает, что воздействие может вызвать раздражение:

глаза

горло

дыхательные пути

кожа

Употребление перекиси водорода также может вызвать серьезные желудочно-кишечные расстройства.

Как дезинфицирующее средство

Благодаря своим окислительным свойствам перекись водорода действует как эффективное дезинфицирующее средство. Люди могут использовать имеющуюся в продаже 3% перекись водорода для дезинфекции поверхностей.

По данным Агентства по охране окружающей среды, данные также указывают на то, что перекись водорода действует как эффективное дезинфицирующее средство против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

Хотя эксперты не обязательно рекомендуют это применение, перекись водорода также может действовать как эффективное очищающее средство для ран, особенно потому, что она может помочь удалить мусор из раны.

Для гигиены полости рта

Обычно человек может безопасно использовать перекись водорода для полоскания рта, если он использует ее правильно. Это может причинить вред, если человек использует ее слишком часто или слишком сильной концентрации.

Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное в 2017 году, предполагает, что перекись водорода может помочь в лечении заболеваний десен. По данным Университета здравоохранения Флориды, она также может быть полезна при язве.

Однако людям не следует использовать слишком сильную концентрацию, такую ​​как 35% перекись водорода пищевого качества. Если человек случайно проглотит это, это может привести к серьезным желудочно-кишечным проблемам.

Эксперты также советуют людям соблюдать осторожность при смешивании или выплевывании раствора, чтобы избежать его вдыхания и попадания в глаза.

Человек может также рассмотреть возможность использования перекиси водорода для отбеливания зубов. Многие коммерческие растворы для отбеливания зубов содержат перекись водорода в качестве ингредиента, и исследование, проведенное в 2014 году, предполагает, что продукты, содержащие перекись водорода, могут осветлить зубную эмаль.

Однако исследование 2016 года показывает, что это может отрицательно повлиять на зубную эмаль. Таким образом, людям не следует оставлять растворы перекиси водорода на зубах на длительное время.

Для ухода за кожей

Хотя некоторые люди все еще могут использовать перекись водорода для очистки ран, эксперты рекомендуют этого не делать. Он может раздражать или повреждать клетки, необходимые для заживления ран.

Из-за его дезинфицирующих и отбеливающих свойств некоторые люди могут рассмотреть возможность использования перекиси водорода в рамках повседневного ухода за кожей.

Однако для достижения этих эффектов людям, вероятно, потребуется использовать концентрацию выше 3%, которая считается безопасной в бытовых товарах. При более высоких концентрациях риск серьезных ожогов и образования пузырей значительно превышает любую потенциальную пользу для кожи.

Например, люди могут использовать перекись водорода для лечения прыщей.

Некоторые исследования, такие как рандомизированное контролируемое исследование 2016 года, "Надежный источник", предполагают, что результаты могут быть сопоставимы с результатами других методов лечения акне. Однако из-за его способности вызывать раздражение кожи людям следует вместо этого использовать другие средства от прыщей.

Удаление ушной серы

Медицинский термин ушной серы - сера. Перекись водорода является церуменолитиком, то есть растворяет ушную серу. По этой причине многие капли содержат перекись водорода в качестве распространенного ингредиента для удаления ушной серы.

Тем не менее, люди должны соблюдать осторожность при использовании перекиси водорода в ухе. Согласно тематическому исследованиюTrusted Source, проведенному в 2019 году, побочные эффекты могут включать:

временная потеря слуха

усиление боли в ухе

звон в ушах

временное ощущение пузыря

головокружение

Людям следует избегать использования перекиси водорода высокой концентрации или слишком частого ее использования. Это может вызвать раздражение уха и привести к осложнениям.

Кроме того, нельзя использовать ушные капли, если есть ушная инфекция или повреждена барабанная перепонка.

Безопасность и риски

Хотя бытовая 3% перекись водорода в целом безопасна, воздействие более высоких концентраций может быть сопряжено с риском.

Некоторые маркетологи могут продвигать более высокие концентрации перекиси водорода в качестве альтернативного лечения для различных методов лечения. Однако, как правило, никакие научные доказательства не подтверждают такие утверждения, которые могут привести к серьезным травмам или потенциально опасным для жизни ситуациям, согласно Poison Control.

Люди все равно должны соблюдать осторожность при использовании 3% перекиси водорода. Он может быть токсичным, если человек проглотит, вдохнет или попадет на кожу или в глаза.

Согласно ATSDR, осложнения могут включать: