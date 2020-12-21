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Перекись водорода против бактерий и вирусов: как средство использовать дома

21 декабря 2020, 13:47

Концентрация перекиси водорода в 3% может инактивировать риновирус.

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Концентрация перекиси водорода в 3% может инактивировать риновирус

Перекись водорода часто используется для очистки кожных ран и предотвращения инфекции от мелких порезов и царапин.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), как бытовое чистящее средство также является эффективным дезинфицирующим средством, которое убивает вирусы, бактерии и другие микробы.

Вот что вам нужно знать об использовании перекиси водорода в качестве дезинфицирующего средства в вашем доме.

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Перекись водорода убивает микробы и вирусы

Перекись водорода действует как дезинфицирующее средство, разрушая основные компоненты половых клеток, и может дезактивировать широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибки и споры.

По данным CDC, концентрация перекиси водорода в 3% может инактивировать риновирус - респираторный вирус, который в первую очередь вызывает простуду - в течение восьми минут. Кроме того, исследование 2018 года показало, что перекись водорода более эффективна в уничтожении некоторых форм бактерий, чем соединения четвертичного аммония, содержащиеся во многих бытовых чистящих средствах.

Когда дело доходит до уменьшения количества микробов в вашем доме и сдерживания распространения коронавируса, перекись водорода - хороший вариант для использования на поверхностях, таких как металл, стекло и пластик, говорит Алекс Березов, доктор философии и вице-президент по научным коммуникациям.

Как использовать перекись водорода для уничтожения вирусов

Типичная концентрация перекиси водорода 3%, может быть использована в качестве дезинфицирующего средства или вы можете разбавить ее до концентрации 0,5%, которая все еще имеет некоторую эффективность.

Перед дезинфекцией любой поверхности перекисью водорода CDC рекомендует промыть эту область водой с мылом. Как только вы это сделаете, вы можете вылить или распылить перекись водорода на поверхность и протереть бумажным полотенцем или губкой.

После того, как вы использовали перекись водорода, не забудьте оставить ее на поверхности как минимум на одну минуту перед сушкой, чтобы дать ей достаточно времени, чтобы убить патогены.

Если вы чистите с помощью 3% перекиси водорода, будьте осторожны с некоторыми поверхностями, такими как столешницы из мрамора или гранита, поскольку ее небольшая кислотность может со временем повредить отделку этих поверхностей. Она также может вызвать обесцвечивание, поэтому проверьте ее на небольшом участке цветной поверхности, прежде чем использовать на большей площади.

Будьте осторожны при обращении с перекисью водорода

Перекись водорода безопасно использовать отдельно, но ее нельзя смешивать с другими бытовыми чистящими средствами, такими как уксус или отбеливатель. И уксус, и перекись водорода можно использовать на одной и той же поверхности, если вы убедитесь, что область высыхает между применениями, но их не следует смешивать в одном контейнере.

По словам Березова, при смешивании перекиси водорода и уксуса образуется перуксусная кислота, которая может раздражать глаза, кожу и дыхательную систему. "Как правило, неразумно смешивать химические вещества", - говорит Березов.

Перекись водорода легко разлагается микроорганизмами, но концентрация выше 3% может быть опасной. Например, концентрация перекиси водорода более 30% может вызвать взрыв в сочетании с такими металлами, как медь и железо.

Кроме того, эффективность перекиси водорода будет снижаться при воздействии света. Для оптимального использования CDC рекомендует хранить перекись водорода в темном контейнере, чтобы поддерживать ее концентрацию стабильной и эффективной при уничтожении микробов.

здоровье перекись водорода
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