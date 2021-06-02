Перекусить перед сном без последствий: врач назвала полезные и легкие снеки

Диетолог Джессика Крэндалл рекомендует творог как лучший вариант для ужина. / Pixabay

Специалисты рассказали о продуктах, которые любители перекусить на ночь могут съесть без последствий для здоровья, пишет News Chant.

Диетолог Джессика Крэндалл рекомендует творог как лучший вариант для ужина. Он содержит медленно усваиваемый белок, который может улучшить ваше настроение. Кроме того, Кранделл предлагает добавить в творог персики для получения порции витамина С.

Еще одна хорошая вечерняя закуска - орехи. По словам диетолога Дэрила Джоффра, они уменьшают раздражительность, способствуют снижению веса и уменьшают риск сердечных заболеваний. Орехи также помогают достичь правильного баланса глюкозы в крови. Кстати, закуска хумус имеет такой же эффект.

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Киви также может быть хорошим выбором, чтобы утолить голод перед сном. Диетолог Барбара Эллиотт утверждает, что фрукт очень питательный, низкокалорийный и полон витаминов, в которых человек нуждается каждый день. Кроме того, киви поможет вам легче уснуть, а также содержит серотонин, который часто называют гормоном счастья.

Еще одна закуска, о которой упомянули диетологи, это греческий йогурт, который поможет продержаться до завтрака. Диетолог Марша Маккалок сказала, что содержащийся в нем кальций поможет вам быстрее заснуть и лучше спать, а казеин заставит вас чувствовать себя сытым.

Бывший психолог Гленн Ливингстон поделился советами, как бороться с перееданием. Он считает, что многие из желающих похудеть ставят перед собой слишком расплывчатые цели и поэтому не могут добиться успеха.