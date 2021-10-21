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Перелом лодыжки: как распознать и как долго заживает

21 октября 2021, 17:28

Есть ряд симптомов, при которых необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Что делать при переломе лодыжки
Что делать при переломе лодыжки / ua.depositphotos.com/

Перелом лодыжки травма, которую нельзя игнорировать, ведь если кости неправильно срастутся, она будет напоминать о себе долгие годы. Как распознать перелом лодыжки и что делать, разобрался Главред.

О том, какую опасность может скрывать отек ног, читайте в нашем материале: Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога.

Перелом лодыжки: симптомы

При переломе лодыжки возникает повреждение одной из костей, которые составляют голеностопный сустав: большая и малая берцовые кости или таранная.

В большинстве случаев перелом лодыжки происходит при ходьбе. Неудачно подвернулась нога или сильный удар может спровоцировать травму.

О переломе лодыжки могут свидетельствовать следующие симптомы:

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  • быстрое нарастание отечности и покраснения мягких тканей;
  • нарушение нормальной функциональности ноги – невозможно двигать или совершать привычные движения;
  • при падении был слышен хруст или треск;
  • после падения на ногу некомфортно наступать и она продолжает болеть через 3 дня после травмы.

Когда необходимо обращаться за помощью при переломе лодыжки

Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что перелом голеностопных костей – неотложное состояние. Вот некоторые из них:

  • резкая боль в месте травмы;
  • невозможность пошевелить ногой;
  • видимая деформация в месте перелома;
  • мягкие ткани синюшного оттенка.

Перелом лодыжки: лечение

Лечение травм голеностопного сустава будет отличаться в зависимости от степени повреждения. Если перелом легкий и затрагивает только одну кость, хирург наложит гипс, который необходимо носить 6-8 недель.

При смещении костей, предстоит операция по их выравниванию – редукция. Она проводится под местным или общим наркозом. После чего нога будет помещена в гипс. В более тяжелых случаях кости соединяют специальными винтами и пластинами, носить которые необходимо до полного заживления ноги. Когда снимут гипс, врач назначит упражнения, которые улучшат подвижность суставов.

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Как предотвратить перелом лодыжки

  • Выбирайте удобную обувь. Обувь на высоком каблуке в гололед – не самая лучшая идея. Также необходимо следить за спортивной обувью. В идеале менять пару, если "отбегали" в ней каждый 600 км.
  • Выполняйте упражнения, которые разогревают мышцы перед каждой тренировкой.
  • Обогатите рацион питания кисломолочными продуктами. Сыр, йогурт, творог, молоко – источники кальция. Проконсультируйтесь с врачом, возможно, он назначит витамин Д, чтобы предупредить ломкость костей.
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