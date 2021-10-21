Перелом лодыжки: как распознать и как долго заживает

Что делать при переломе лодыжки / ua.depositphotos.com/

Перелом лодыжки травма, которую нельзя игнорировать, ведь если кости неправильно срастутся, она будет напоминать о себе долгие годы. Как распознать перелом лодыжки и что делать, разобрался Главред.

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Перелом лодыжки: симптомы

При переломе лодыжки возникает повреждение одной из костей, которые составляют голеностопный сустав: большая и малая берцовые кости или таранная.

В большинстве случаев перелом лодыжки происходит при ходьбе. Неудачно подвернулась нога или сильный удар может спровоцировать травму.

О переломе лодыжки могут свидетельствовать следующие симптомы:

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быстрое нарастание отечности и покраснения мягких тканей;

нарушение нормальной функциональности ноги – невозможно двигать или совершать привычные движения;

при падении был слышен хруст или треск;

после падения на ногу некомфортно наступать и она продолжает болеть через 3 дня после травмы.

Когда необходимо обращаться за помощью при переломе лодыжки

Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что перелом голеностопных костей – неотложное состояние. Вот некоторые из них:

резкая боль в месте травмы;

невозможность пошевелить ногой;

видимая деформация в месте перелома;

мягкие ткани синюшного оттенка.

Перелом лодыжки: лечение

Лечение травм голеностопного сустава будет отличаться в зависимости от степени повреждения. Если перелом легкий и затрагивает только одну кость, хирург наложит гипс, который необходимо носить 6-8 недель.

При смещении костей, предстоит операция по их выравниванию – редукция. Она проводится под местным или общим наркозом. После чего нога будет помещена в гипс. В более тяжелых случаях кости соединяют специальными винтами и пластинами, носить которые необходимо до полного заживления ноги. Когда снимут гипс, врач назначит упражнения, которые улучшат подвижность суставов.

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