Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления

Яйца перепелов не стоит считать защищенными от сальмонеллы.
Яйца перепелиные часто наделяют свойствами, которыми они не обладают, нередко их неправильно готовят и чистят не самым легким способом.
Главред решил развенчать миф о перепелиных яйцах, собрать все, что известно о пользе и вреде этого продукта, а также раскрыть секреты приготовления и очистки.
Миф о яйцах перепелки
Бытует мнение, что яйца перепелок можно и нужно есть сырыми, поскольку в них не может содержаться сальмонелла.
В организме самих перепелок не может быть сальмонеллы, поскольку у них достаточно высокая температура тела – приблизительно 42 градуса – и в таких условиях сальмонелла не выживает.
Врач-диетолог Александр Кущ говорил в эфире программы Сніданок з 1+1, что перепелка не болеет сальмонеллезом, но сальмонелла прекрасно живет на перепелиных яйцах.
"…сальмонелла – это такой микроорганизм, который живет на сырых продуктах везде. Только термическая обработка спасает нас от сальмонеллеза", – отметил эксперт.
Перепелиные яйца польза и вред – что нужно знать
Какие полезные вещества содержат яйца перепела:
- Витамины B1, B2 и А;
- Фосфор;
- Калий;
- Железо.
В перепелиных яйцах в 2,5 раза больше витаминов, чем в куриных, а фосфора, калия и железа – в 4,5 раза больше.
Чем полезны перепелиные яйца
Полезные свойства приписывают сырым яйцам перепелов. Считается, что этот продукт помогает при язве, гастрите, панкреатите, анемии, головных болях, диабете и способствует росту детей.
Также полезной считается перетертая скорлупа перепелиных яиц – ее принимают для укрепления костей, ногтей, волос, при бессоннице, крапивнице и астме.
Чем вредны перепелиные яйца:
- В сыром виде на их скорлупе может содержаться сальмонелла;
- Могут навредить людям, у которых есть аллергия на белок яиц.
Как варить перепелиные яйца – главные секреты
После приготовления яйца перепела содержат приблизительно в половину меньше витаминов.
Чтобы сварить яйца вкрутую понадобится приблизительно 5 минут.
Блогер Наташа Берет детально рассказала, как перепелиные яйца варить на газовой плите.
Нужно закипятить воду, бросить в кипящую жидкость щепотку соли и опустить аккуратно яйца. Яйца перепела всмятку после закипания воды варятся 2 минуты. Отваренные яйца нужно отправить под проточную холодную воду.
Блогер отметила, что нужно варить яйца комнатной температуры.
Перепелиные яйца – сколько варить и как: видеорецепт
Как легко очистить яйца перепела
После варки легонько потрясите яйца перепелок в кастрюле или в стеклянной банке, закрытой крышкой. После тряски скорлупа потрескается, и ее можно будет легко снять.
Очень свежие яйца хуже чистятся.