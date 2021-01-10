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Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления

10 января 2021, 11:00

Яйца перепелов не стоит считать защищенными от сальмонеллы.

Стало известно, сколько варить перепелиные яйца
Собраны главные факты насчет яиц перепела / instagram.com/annik99266

Яйца перепелиные часто наделяют свойствами, которыми они не обладают, нередко их неправильно готовят и чистят не самым легким способом.

Главред решил развенчать миф о перепелиных яйцах, собрать все, что известно о пользе и вреде этого продукта, а также раскрыть секреты приготовления и очистки.

Миф о яйцах перепелки

Бытует мнение, что яйца перепелок можно и нужно есть сырыми, поскольку в них не может содержаться сальмонелла.

В организме самих перепелок не может быть сальмонеллы, поскольку у них достаточно высокая температура тела – приблизительно 42 градуса – и в таких условиях сальмонелла не выживает.

Врач-диетолог Александр Кущ говорил в эфире программы Сніданок з 1+1, что перепелка не болеет сальмонеллезом, но сальмонелла прекрасно живет на перепелиных яйцах.

"…сальмонелла – это такой микроорганизм, который живет на сырых продуктах везде. Только термическая обработка спасает нас от сальмонеллеза", – отметил эксперт.

Перепелиные яйца польза и вред – что нужно знать

Какие полезные вещества содержат яйца перепела:

  • Витамины B1, B2 и А;
  • Фосфор;
  • Калий;
  • Железо.

В перепелиных яйцах в 2,5 раза больше витаминов, чем в куриных, а фосфора, калия и железа – в 4,5 раза больше.

Чем полезны перепелиные яйца

Полезные свойства приписывают сырым яйцам перепелов. Считается, что этот продукт помогает при язве, гастрите, панкреатите, анемии, головных болях, диабете и способствует росту детей.

Также полезной считается перетертая скорлупа перепелиных яиц – ее принимают для укрепления костей, ногтей, волос, при бессоннице, крапивнице и астме.

Чем вредны перепелиные яйца:

  • В сыром виде на их скорлупе может содержаться сальмонелла;
  • Могут навредить людям, у которых есть аллергия на белок яиц.

Как варить перепелиные яйца – главные секреты

После приготовления яйца перепела содержат приблизительно в половину меньше витаминов.

Чтобы сварить яйца вкрутую понадобится приблизительно 5 минут.

Блогер Наташа Берет детально рассказала, как перепелиные яйца варить на газовой плите.

Нужно закипятить воду, бросить в кипящую жидкость щепотку соли и опустить аккуратно яйца. Яйца перепела всмятку после закипания воды варятся 2 минуты. Отваренные яйца нужно отправить под проточную холодную воду.

Для приготовления яиц перепелов всмятку понадобится 2 минуты, сообщила блогер
Блогер сообщила, что для приготовления яиц перепелов всмятку понадобится 2 минуты / Скриншот

Блогер отметила, что нужно варить яйца комнатной температуры.

Перепелиные яйца – сколько варить и как: видеорецепт

Как легко очистить яйца перепела

После варки легонько потрясите яйца перепелок в кастрюле или в стеклянной банке, закрытой крышкой. После тряски скорлупа потрескается, и ее можно будет легко снять.

Назван простой способ очистки яиц перепела
Назван простой способ очистки перепелиных яиц / Скриншот

Очень свежие яйца хуже чистятся.

рецепты перепелиные яйца Александр Кущ
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