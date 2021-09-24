Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

Першение в горле / ua.depositphotos.com/

В сезон простудных заболеваний важно прислушиваться к сигналам своего организма, чтобы не пропустить развитие серьезного заболевания. Что может вызвать першение в горле и какие народные методы помогут его устранить, разбирался Главред.

О том, как вылечить боль в горле безопасными методами, читайте в нашем материале: Болит горло: врачи рассказали о напитках, которые помогут вылечиться быстрее.

Першение в горле: причины

Неприятное чувство першения вызвано раздражением слизистой оболочки трахеи и горла. Оно может проявляться такими ощущениями как зуд, жжение или щекотание. В некоторых случаях симптом сопровождают боль в горле и кашель.

Чтобы выяснить, почему возникает это состояние, необходимо пройти обследование. Причины могут быть разнообразными и среди них:

Воспалительные процессы гортани – они могут быть спровоцированы как простудными заболеваниями (ОРВИ, грипп), так и ангиной, фарингитом, скарлатиной и корью.

Аллергические реакции – першение в горле при аллергии может сопровождаться отеком, одышкой и затруднением дыхания.

Опухоли – это могут быть, как и новообразования в горле, так и кисты миндалин. В любом случае необходимо удалить их как можно быстрее.

Среди причин, которые могут вызывать неприятные ощущения в горле могут быть проблемы с пищеводом и щитовидной железой, невроз глотки, отравления и курение.

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Першение в горле: народные средства

Если вы хотите быстро убрать першение в горле, не прибегая к медикаментозному лечению, можно обратиться за помощью к эффективным средствам травяной аптечки.

Травяной отвар для полоскания горла. Для того, чтобы уменьшить неприятный симптом нужно взять по 1 ст. л шалфея, подорожника, календулы, ромашки и чабреца и прокипятить их в течении 20 минут в 500 мл воды. Затем в отвар нужно добавить ложку меда и немного лимонного сока. Полоскать горло по мере необходимости.

Чесночный мед при першении горла. Чеснок – сильнейший антисептик, который применяют при лечении воспаленного горла. Для того, чтобы приготовить "лекарство" необходимо взять 3 головки чеснока и стакан меда. Чеснок мелко нарезать и поместить в стерилизованную банку. Размешайте мед и чеснок. Средство от боли в горле может хранится до 3 месяцев.

Сок редьки при першении и сухом кашле. Необходимо взять корнеплод, вырезать небольшое углубление, добавить небольшое количество меда и подождать пока черная редька пустит сок. Целебный сироп принимать по столовой ложке 2-3 раза в день.

Что еще поможет облегчить состояние: