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Первая помощь при солнечных ожогах кожи: что быстро может помочь

25 мая 2021, 10:47

Важно начать лечение солнечного ожога, как только вы его заметите.

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Первое, что вам следует сделать, это укрыться от солнца / Pixabay

Ваша кожа может сгореть, если на нее будет попадать слишком много солнца без надлежащей защиты в виде солнцезащитного крема и одежды.

Чтобы помочь заживить и успокоить горящую кожу, важно начать лечение солнечного ожога, как только вы его заметите. Следуйте советам дерматологов, чтобы облегчить дискомфорт, сообщает Американская академия дерматологии.

  • Первое, что вам следует сделать, это укрыться от солнца, желательно в помещении.
  • Часто принимайте прохладные ванны или душ, чтобы облегчить боль. Как только вы выйдете из ванны или душа, осторожно промокните себя насухо, но оставьте на коже немного воды. Затем нанесите увлажняющий крем, чтобы вода удерживалась на коже. Это поможет уменьшить сухость.
  • Используйте увлажняющий крем, содержащий алоэ вера или сою, чтобы успокоить воспаленную кожу. Если в какой-то определенной области ощущается особый дискомфорт, вы можете нанести крем с гидрокортизоном, который можно купить без рецепта. Не лечите солнечные ожоги с помощью "каиновых" продуктов (например, бензокаина), так как они могут вызвать раздражение кожи или вызвать аллергическую реакцию.
  • Рассмотрите возможность приема аспирина или ибупрофена, чтобы уменьшить отек, покраснение и дискомфорт.
  • Пейте больше воды. Солнечный ожог притягивает жидкость к поверхности кожи и от остального тела. Дополнительное питье воды при солнечном ожоге помогает предотвратить обезвоживание.
  • Если на вашей коже появляются волдыри, дайте волдырям зажить. Волдыри на коже означает, что у вас солнечный ожог второй степени. Вы не должны лопать волдыри, так как они образуются, чтобы помочь вашей коже зажить и защитить вас от инфекции.

Будьте особенно осторожны, чтобы защитить обгоревшую кожу, пока она заживет. На улице носите одежду, закрывающую кожу. Лучше всего подойдут плотные ткани.

Когда вы подносите ткань к яркому свету, вы не должны видеть, как сквозь нее проникает свет.

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Хотя это может показаться временным состоянием, солнечный ожог - результат чрезмерного воздействия солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей - может вызвать длительное повреждение кожи.

Это повреждение увеличивает риск заболевания раком кожи, поэтому очень важно защитить кожу от солнца.

здоровье
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