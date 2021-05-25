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Первые признаки беременности – на что обращать внимание

25 мая 2021, 03:02

Когда появляются первые признаки беременности и как не спутать их с другими состояниями, а также признаки внематочной беременности – в материале Главреда.

Первые признаки беременности - когда появляются и как распознать
Первые признаки беременности - когда появляются и как распознать / 1zoom.ru

Первые признаки беременности – это не только отсутствие менструации. На самом деле одни их первых признаков беременности – это как раз выделения. Да и срок беременности начинает отчитываться с последних месячных.

Так что важно суметь распознать ранние признаки беременности – чтобы вовремя перестроить свой график и досуг.

Первые признаки беременности – когда появляются и какие они

Беременна женщина или нет – со стопроцентной уверенностью скажет лишь квалифицированный врач. Даже домашний тест на беременность не всегда показывает правильный результат. Причем результаты теста тем точнее – чем позднее он делается с момента задержки менструации.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьСчитается, что у девушки задержка месячных – если выделения не начались в течение пяти и более дней с момента их ожидаемого начала. При этом, как уже упоминалось, первые признаки беременности – это иногда и есть выделения. Небольшую мазню легко перепутать с легкой менструацией.

Итак, первые признаки беременности до задержки и после – какие они? Это:

  • небольшие болезненные ощущения внизу живота и мажущие кровянистые выделения – на 1-4 неделе: цвет красный, розовый или коричневый, обычно длятся около трех дней;
  • грудь набухла – 4-6 неделя: чаще всего этот симптом проходит после того, как тело адаптировалось к беременности;
  • месячных нет на 4-й неделе;
  • усталость и тошнота – 4-5 и 4-6 недели соответственно: тут важно больше спать (от усталости) и пить достаточно воды во избежание обезвоживания организма (при рвоте);
  • часто хочется писать (ходить по-маленькому) – 4-6 неделя;
  • запоры – 4-6 неделя;
  • головокружения, когда двигаешься, особенно резко – 5-6 неделя: кровяное давление падает на ранних сроках, если оно повышенное – см. ниже;
  • изменения температуры – 6 неделя: тут важно соблюдать питьевой баланс и следить, чтобы было не жарко спать;
  • настроение скачет – 6 неделя: чаще всего на форумах про признаки беременности девушки жалуются на раздражительность, подавленность, тревожность или наоборот эйфорию;
  • кровяное давление повышенное – 8 неделя: если в первые 20 недель беременности кровяное давление повышено, то это, как правило, свидетельствует о проблемах со здоровьем, которые были и раньше, но проявились как раз из-за беременности. Тут нужно консультироваться с врачом.

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Внематочная беременность – признаки

Признаки внематочной беременности проявляться начинают лишь спустя 2-3 недели после оплодотворения. То есть почти месяц женщина чаще всего даже не догадывается, что беременность идет неправильно.

Читайте такжеУченые назвали неожиданный признак беременностиЭто очень опасно! Под угрозой в этом случае находится не только здоровье женщины в этот момент – но и ее способность забеременеть в будущем. Именно поэтому, как только появились первые признаки беременности, нужно идти к врачу на обследование и консультацию.

Внематочная беременность – что это вообще такое? При правильном ходе беременности яйцеклетка после оплодотворения прикрепляется к стенкам матки – и развиваться начинает уже там. Это ее правильное место. Но иногда добрать до места назначения яйцеклетка по разным причинам не успевает – и тогда развитие начинается в маточных трубах, яичниках, шейке матки или даже в органах брюшной полости.

Причем поначалу у внематочной беременности признаки такие же, как и у нормальной: менструация задерживается, настроение скачет, тест на беременность оказался положительным и т.д.

Признаки внематочной беременности (появляться начинают спустя пару недель):

  • кровянистые выделения – причем не в период менструации;
  • болезненные ощущения в районе яичников;
  • боли в животе, пояснице и спине;
  • боль во время полового акта;
  • артериальное давление понижено;
  • тошнота и рвота;
  • общее недомогание;
  • снижение концентрации ХГЧ (хорионический гонадотропин человека, его еще называют гормоном беременности).

При таких симптомах женщине следует незамедлительного идти к врачу-гинекологу.

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