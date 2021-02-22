Первые симптомы ВИЧ: на что важно обратить внимание

Для раннего выявления важно понимать первые признаки ВИЧ./ svit24.net

С развитием лечения и медицины люди с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) могут жить долгой и здоровой жизнью без риска передачи болезни другим.

Но для раннего выявления важно понимать первые признаки ВИЧ. Начальные симптомы ВИЧ схожи с симптомами, вызванными гриппом, включая жар, усталость и боль в горле. Эти симптомы обычно возникают через две-четыре недели после заражения.

Однако для появления симптомов могут потребоваться месяцы или годы, говорит Хана Аксельрод, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Университета Джорджа Вашингтона, которую цитирует Insider.

Важно: первые признаки ВИЧ обычно ошибочно принимают за грипп, поэтому важно регулярно проходить тестирование, особенно если вы ведете половую жизнь с несколькими партнерами или с ВИЧ-положительным человеком.

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Вот что вам нужно знать о начальных и отдаленных симптомах, тестировании и лечении ВИЧ.

Первые признаки ВИЧ

Начальная стадия ВИЧ называется острой ВИЧ-инфекцией. В течение первого месяца после заражения ВИЧ у вас могут возникнуть симптомы гриппа, такие как:

Высокая температура

Больное горло

Увеличение лимфатических узлов

Усталость

Мышечные боли

Головные боли

Сыпь и язвы во рту

Может быть трудно отличить начальные симптомы ВИЧ от гриппа или мононуклеоза. Если симптомы сопровождаются сыпью и язвами во рту, это обычно указывает на то, что причиной скорее является ранняя стадия ВИЧ, а не обычный грипп.

Важно: вы можете заразиться ВИЧ только при контакте с биологическими жидкостями, такими как кровь, вагинальные жидкости, сперма и предсеменная жидкость, ректальные жидкости и грудное молоко, ВИЧ-инфицированного человека. Передача происходит через открытые раны, прямую инъекцию или слизистую оболочку (рот, влагалище, кончик полового члена или прямую кишку).

Важно отметить, что симптомы ВИЧ непостоянны и различаются от человека к человеку как по типу, так и по степени тяжести.

"У некоторых людей могут быть разные степени симптомов, но нет существенных различий в зависимости от пола или расы", - говорит Адия И. Рана, доктор медицины, доцент кафедры инфекционных заболеваний Университета Алабамы в Бирмингеме.

Также возможно заразиться ВИЧ и не иметь симптомов. Фактически, примерно 15% людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе и могут неосознанно передавать вирус другим. Некоторые люди вообще не проходят тестирование из-за дезинформации и стигмы, связанной с ВИЧ.

"Это делает крайне важным сделать тестирование на ВИЧ частью обычного ухода - сделать его доступным, доступным и свободным от стигмы - чтобы каждый инфицированный мог знать свой статус и иметь возможность предпринять правильные шаги для своего здоровья и его близких", - говорит Аксельрод.

Каковы долгосрочные симптомы ВИЧ?

"У человека, инфицированного ВИЧ, симптомы часто не развиваются в течение нескольких лет после заражения", - говорит Рана. Если не лечить, ВИЧ может разрушить вашу иммунную систему и прогрессировать до самой тяжелой стадии - синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Долгосрочные симптомы ВИЧ, которые могут указывать на прогрессирование СПИДа, обычно возникают примерно через 5-10 лет после заражения, включая:

Быстрое похудание

Потеря мышечного контроля, силы и рефлексов

Инфекции, такие как кандидоз, токсоплазмоз, туберкулез

Головные боли и головокружение

Хроническая диарея

Одышка

Хронические воспалительные заболевания органов малого таза

Кровотечение изо рта, носа, ануса или влагалища

СПИД-определяющие заболевания, включая некоторые виды рака, такие как саркома Капоши, неходжкинская лимфома и рак шейки матки.

"Заражение другими инфекциями, передаваемыми половым путем, такими как сифилис, гонорея или хламидиоз, является предупреждающим признаком того, что кто-то также подвержен риску заражения ВИЧ", - говорит Аксельрод.

ИППП вызывают разрушение кожи, что увеличивает риск заражения и передачи ВИЧ.

Тестирование и лечение от ВИЧ

"Все подростки и взрослые, ведущие половую жизнь, должны пройти обследование на ВИЧ в рамках своей повседневной первичной медико-санитарной помощи", - говорит Аксельрод. "Анализы крови на ВИЧ теперь чрезвычайно точны - и чувствительны, и специфичны - и позволяют выявить ВИЧ даже в течение первых двух-четырех недель после заражения".

Если у вас положительный результат теста на ВИЧ, вам нужно будет пройти антиретровирусную терапию (АРТ), чтобы контролировать свое состояние. Это лекарство может снизить количество ВИЧ в вашей крови до такой степени, что тест больше не сможет его обнаружить, что известно как "неопределяемая" или "неопределяемая вирусная нагрузка".

Важно: как предконтактная профилактика (PrEP), так и постконтактная профилактика (PEP), которые помогают избежать заражения ВИЧ, но PrEP принимают люди, которые могут подвергнуться риску заражения ВИЧ в будущем, тогда как PEP принимают те, кто уже подвергался воздействию ВИЧ.

"Пока они принимают его регулярно, вирус полностью контролируется, и у человека может быть нормально функционирующая иммунная система", - говорит Рана. Отсутствие обнаружения также означает отсутствие риска передачи ВИЧ другим людям.