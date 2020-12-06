"Пещерный уровень": Комаровский поведал об абсурдных методах лечения COVID-19

К сожалению, наше государство не финансирует проекты, целью которых является улучшение знания граждан.
Известный врач Евгений Комаровский поведал об абсурдных методах лечения коронавируса.
По его словам, эти средства можно считать народными, однако абсолютно бесполезными при COVID-19. Врач отметил, что перечисленные рекомендации - для людей с "пещерным уровнем" знаний о медицине и призвал ни в коем случае к ним не прислушиваться.
"Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой - это вообще маст-хэв, без этого вообще никак", - отметил доктор.
Кроме того, Комаровского удивило недоверие украинских граждан к врачам, которые не выписывают им антибиотики по любому поводу.
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"Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования", - констатировал специалист.
Он также отметил, что государство, к сожалению, не поддерживает проекты, целью которых является улучшение знания граждан.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.