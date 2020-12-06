"Пещерный уровень": Комаровский поведал об абсурдных методах лечения COVID-19

Комаровский рассказал об абсурдных методах лечения коронавируса / Скриншот

Известный врач Евгений Комаровский поведал об абсурдных методах лечения коронавируса.

По его словам, эти средства можно считать народными, однако абсолютно бесполезными при COVID-19. Врач отметил, что перечисленные рекомендации - для людей с "пещерным уровнем" знаний о медицине и призвал ни в коем случае к ним не прислушиваться.

"Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой - это вообще маст-хэв, без этого вообще никак", - отметил доктор.

Кроме того, Комаровского удивило недоверие украинских граждан к врачам, которые не выписывают им антибиотики по любому поводу.

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"Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования", - констатировал специалист.

Он также отметил, что государство, к сожалению, не поддерживает проекты, целью которых является улучшение знания граждан.

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