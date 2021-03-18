Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье

Пестициды могут быть очень опасными для здоровья / Pixabay

Многие люди беспокоятся о пестицидах в пищевых продуктах.

Пестициды используются для уменьшения повреждения сельскохозяйственных культур сорняками, грызунами, насекомыми и микробами. Это увеличивает урожай фруктов, овощей и других культур.

Что такое пестициды?

В самом широком смысле пестициды - это химические вещества, используемые для борьбы с любым организмом, который может вторгнуться или повредить урожай, продовольственные магазины или дома.

Поскольку существует много видов потенциальных вредителей, существует несколько видов пестицидов. Вот несколько примеров:

Инсектициды: уменьшают разрушение и заражение растущих и собранных культур насекомыми и их яйцами.

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Гербициды: также известные как убийцы сорняков, они повышают урожайность сельскохозяйственных культур.

Родентициды: важны для борьбы с уничтожением и заражением сельскохозяйственных культур паразитами и болезнями, переносимыми грызунами.

Фунгициды: особенно важны для защиты собранного урожая и семян от грибковой гнили.

Идеальный пестицид уничтожит своего целевого вредителя, не вызывая каких-либо неблагоприятных последствий для людей, нецелевых растений, животных и окружающей среды.

Наиболее часто используемые пестициды близки к этому идеальному стандарту. Однако они не идеальны, и их использование оказывает влияние на здоровье и окружающую среду.

Типы пестицидов

Пестициды могут быть синтетическими, то есть созданными в промышленных лабораториях, или органическими.

Органические пестициды или биопестициды - это химические вещества естественного происхождения, но они могут быть воспроизведены в лабораториях для использования в органическом земледелии.

Синтетические пестициды

Синтетические пестициды должны быть стабильными, иметь хороший срок хранения и легко распространяться.

Они также разработаны, чтобы быть эффективными в борьбе с вредителями и иметь низкую токсичность для нецелевых животных и окружающей среды.

Классы синтетических пестицидов включают следующие:

Органофосфаты: инсектициды, воздействующие на нервную систему. Некоторые из них были запрещены или ограничены из-за случайного токсического воздействия.

Карбаматы: инсектициды, которые воздействуют на нервную систему так же, как органофосфаты, но менее токсичны, так как их действие проходит быстрее.

Пиретроиды: также влияют на нервную систему. Это лабораторный вариант натурального пестицида, который содержится в хризантемах.

Хлорорганические соединения: включая дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), они были в значительной степени запрещены или ограничены из-за негативного воздействия на окружающую среду.

Неоникотиноиды: инсектициды, используемые для обработки листьев и деревьев. В настоящее время они изучаются Агентством по охране окружающей среды США на предмет сообщений о непреднамеренном вреде пчелам.

Глифосат: известный как продукт под названием Roundup, этот гербицид стал важным средством в выращивании генетически модифицированных культур.

Органические или биопестициды

В органическом земледелии используются биопестициды или природные химические вещества-пестициды, которые образовались в растениях.

Вот несколько примеров важных органических пестицидов:

Ротенон: инсектицид, используемый в сочетании с другими органическими пестицидами. Он естественным образом вырабатывается в качестве средства отпугивания жуков некоторыми тропическими растениями и, как известно, токсичен для рыб.

Медный купорос: уничтожает грибки и некоторые сорняки. Хотя он классифицируется как биопестицид, он производится в промышленных масштабах и может быть токсичным для человека и окружающей среды в больших количествах.

Садовые масла: относится к масляным экстрактам различных растений с действием против насекомых. Они различаются по ингредиентам и потенциальным побочным эффектам. Некоторые из них могут нанести вред полезным насекомым, таким как пчелы.

Токсин Bt: продуцируемый бактериями и эффективный против нескольких видов насекомых, токсин Bt был введен в некоторые типы культур генетически модифицированных организмов (ГМО).

Этот список не является исчерпывающим, но он иллюстрирует две важные концепции.

Во-первых, "органический" не означает "свободный от пестицидов". Скорее, это относится к специализированным видам пестицидов, которые встречаются в природе и используются вместо синтетических пестицидов.

Во-вторых, "натуральный" не означает "нетоксичный". Органические пестициды также могут нанести вред вашему здоровью и окружающей среде.

Как регулируются уровни пестицидов в пищевых продуктах?

Чтобы понять, какие уровни пестицидов вредны, используются различные виды исследований.

Некоторые примеры включают измерение уровней у людей, которые случайно подверглись воздействию слишком большого количества пестицидов, испытания на животных и изучение долгосрочного здоровья людей, использующих пестициды на своей работе.

Эта информация объединяется для создания пределов безопасного воздействия.

Такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, используют эту информацию для создания порога воздействия, который считается безопасным.

Для этого они добавляют дополнительную подушку безопасности, устанавливая пороговые значения в 100–1000 раз ниже, чем LOAEL или NOAEL.

Соблюдая особую осторожность, нормативные требования к использованию пестицидов удерживают количество пестицидов в пищевых продуктах значительно ниже вредного уровня.

Сколько пестицидов в пище?

Всесторонний обзор пестицидов в пищевых продуктах доступен от Всемирной организации здравоохранения.

Одно исследование показало, что 3% польских яблок содержат уровни пестицидов, превышающие установленный законом предел безопасности для пестицидов в пищевых продуктах.

Однако уровни были недостаточно высокими, чтобы причинить вред даже детям.

Уровни пестицидов в продуктах можно снизить путем мытья, приготовления пищи и обработки пищевых продуктов.

Одно обзорное исследование показало, что уровни пестицидов были снижены на 10–80% с помощью различных методов приготовления пищи и обработки пищевых продуктов.

В частности, мытье водопроводной водой (даже без специального мыла или моющих средств) снижает уровень пестицидов на 60–70%.

Следует ли избегать продуктов, содержащих пестициды?

Существуют неопровержимые научные доказательства того, что употребление большого количества фруктов и овощей имеет много-много преимуществ для здоровья.

Это верно независимо от того, является ли продукт органическим или выращенным традиционным способом, а также генетически модифицированным или нет.

Некоторые люди могут отказаться от использования пестицидов из-за проблем, связанных с окружающей средой или производственным здоровьем. Но имейте в виду, что органический продукт не означает отсутствие пестицидов.

Употребление в пищу продуктов местного производства может принести пользу окружающей среде, но это зависит от практики отдельной фермы. Если вы делаете покупки на местных фермах, спросите их об их методах борьбы с вредителями.