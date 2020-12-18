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Пилатес или йога: названа лучшая тренировка для похудения и сжигания калорий

18 декабря 2020, 09:06

Пилатес больше похоже на силовую тренировку, когда йога имеет тенденцию быть немного более плавно.

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Пилатес больше похоже на силовую тренировку, когда йога имеет тенденцию быть немного более плавно

И пилатес, и йога - это упражнения, направленные на установление связи между разумом и телом, которые приносят схожую пользу для здоровья, включая повышение силы и гибкости. Но их подходы и цели различаются.

Вот что вам нужно знать о различиях между пилатесом и йогой и что лучше всего подходит для вас.

Пилатес против йоги: в чем разница?

Джозеф Пилатес изобрел метод пилатеса в 1920-х годах. Он предназначен для растяжки, укрепления и уравновешивания тела с помощью специальных упражнений и целенаправленного дыхания.

"Пилатес уделяет большое внимание нейромоторному контролю и тренировке вашего мозга и нервной системы, чтобы иметь возможность точно настраивать и контролировать свои движения для достижения желаемого эффекта", - говорит Кэтрин Леван, лицензированный физиотерапевт, практикующий как йогу, так и Пилатес на сеансах физиотерапии.

Йога зародилась тысячи лет назад в Индии и представляет собой упражнение для разума и тела. Существует множество различных стилей йоги, от хатха-йоги до горячей йоги, но все они включают в себя различные физические позы. Йога включает в себя различные техники дыхания, например, движение с одним вдохом за движение. Некоторые виды йоги включают медитацию.

"Пилатес очень повторяющийся и направлен на укрепление небольших мышц-стабилизаторов. Таким образом, вы можете почувствовать большее напряжение в своих мышцах, когда занимаетесь пилатесом", - говорит Рэйчел Поедник, доцент кафедры питания и физиологии упражнений в Университете Симмонса. "Это больше похоже на силовую тренировку, когда йога имеет тенденцию быть немного более плавной. Часто есть музыка, и вы двигаетесь вместе с дыханием", - добавляет он.

Наращивают силу и гибкость

Исследование 2015 года показало, что участники хатха-йоги заметили улучшение мышечной силы и гибкости через 12 недель. Небольшое исследование 2014 года также показало, что женщины, которые занимались пилатесом в течение 12 недель, улучшили свою мышечную силу и гибкость туловища.

По словам Поедник, пилатес может быть немного лучше йоги для повышения силы, особенно силы корпуса, потому что он часто использует внешние стимулы, тогда как йога использует вес вашего собственного тела.

"Йога, вероятно, будет немного лучше для гибкости", - говорит Поедник. "Позы на самом деле предназначены для растяжки мышц и создания немного большего пространства в вашем теле".

Йога лучше для здоровья сердечно-сосудистой системы

Варианты йоги в более быстром темпе, такие как виньяса, повышают частоту сердечных сокращений больше, чем медленные восстанавливающие виды йоги или пилатес. "Пилатес не имеет такого сильного формата", - говорит Поедник.

Небольшое исследование 2017 года показало, что ежедневная практика йоги в течение месяца снижает артериальное давление участников - ключевой показатель здоровья сердца.

Йога может быть лучше для улучшения баланса

И йога, и пилатес улучшают баланс. Равновесие важно для предотвращения падений, что особенно важно с возрастом.

Поскольку йога часто включает определенные упражнения на балансировку, такие как позы, в которых вы стоите на одной ноге, это может быть более полезным для баланса. "В йоге вы на самом деле практикуете балансировку, а в пилатесе вы тонизируете мышцы, что будет полезно для баланса", - говорит Поедник.

Оба могут помочь вам сбросить вес

Если вы пытаетесь похудеть, важно, сколько калорий вы сжигаете во время тренировок. Количество калорий, которые вы сжигаете во время йоги и пилатеса, будет зависеть от того, чем вы занимаетесь.

Например, Американский совет по физическим упражнениям обнаружил, что

50 минут:

  • Хатха-йога сожгла 144 калории
  • Силовая йога сожгла 237 калорий
  • Начинающий пилатес сжег 175 калорий
  • Продвинутый пилатес сожгли 254 калории

Другие измерения показали, что йога может сжигать даже больше: 540 калорий в час для виньяса-йоги, энергичного стиля.

Обзор 2013 года показал, что программы йоги часто помогают людям похудеть. Небольшое исследование, проведенное в 2020 году среди молодых женщин с ожирением и повышенным артериальным давлением, показало, что пилатес также снижает жировые отложения.

Чтобы похудеть безопасно и эффективно, вам следует поработать с врачом или диетологом, чтобы составить индивидуальный план диеты и упражнений.

Йога лучше снимает стресс

В исследовании 2019 года сравнивали женщин, которые занимались йогой, и женщин, которые занимались пилатесом. Исследование показало, что оба типа упражнений улучшили самооценку самочувствия и психологического стресса, но группа йоги отметила большее улучшение.

Некоторые виды йоги включают глубокое дыхание, которое успокаивает нервную систему и снижает стресс.

"Одним из важнейших элементов многих практик йоги является сочетание фактического дыхания с движением, которое вы выполняете", - говорит Поедник. "Хотя вас, безусловно, поощряют дышать с помощью движения во время пилатеса, я думаю, что комбинированный эффект движения с дыханием, который предлагает йога, будет более мощным стимулом для снижения стресса".

Что лучше для вас?

Йога и пилатес могут "хорошо подходить для всех типов тел и всех типов способностей", - говорит Поедник.

"Если кто-то немного увлечется силовыми тренировками, ему, вероятно, понравится пилатес немного больше", - говорит Поедник. "Если кто-то наслаждается плавными движениями всего тела, я думаю, он будет немного больше тяготеть к йоге".

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