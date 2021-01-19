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Пищевая сода: 7 способов использования дома, которые улучшают здоровье

19 января 2021, 11:54

Некоторые люди сообщают, что после регулярного употребления пищевой соды у них становятся белее зубы

Сода
Некоторые люди сообщают, что после регулярного употребления пищевой соды у них становятся белее зубы / УНИАН

Пищевая сода, как утверждается, трансформирует способности людей к очистке, является одним из наиболее охраняемых секретов в мире. Но хотя пищевая сода обычно используется для выпечки тортов в домашних условиях, она также имеет ряд преимуществ для здоровья, в том числе предотвращает неприятный запах изо рта и избавляет от болезненных язв во рту.

Пищевая сода также, является дешевой альтернативой дорогим чистящим средствам. Она отлично подходит для избавления от пятен и неприятного запаха, но также считается полезной для вашего здоровья.

Некоторые люди сообщают, что после регулярного употребления пищевой соды у них становятся белее зубы, в то время как другие говорят, что это улучшает их спортивные результаты.

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Это основные способы, которыми бикарбонат соды может улучшить ваше здоровье.

Изжога

Пищевая сода нейтрализует желудочную кислоту, которая вызывает кислотный рефлюкс.

Растворите чайную ложку пищевой соды в стакане холодной воды и медленно выпейте смесь.

Но вам следует избегать регулярного употребления пищевой соды, так как это может привести к некоторым проблемам с сердцем.

Зудящая кожа

По словам диетолога Райана Рамана, ванна с пищевой содой помогает успокоить кожный зуд от укусов насекомых или пчел.

"Чтобы приготовить ванну с пищевой содой, добавьте 1–2 стакана пищевой соды в теплую ванну. Убедитесь, что пораженный участок тщательно пропитан", - сказал он.

Чистые продукты

Если вы беспокоитесь о том, что в ваших фруктах и ​​овощах будут обнаружены пестициды, пищевая сода для вас.

Ученые выяснили, что замачивание продуктов в растворе пищевой соды - самый эффективный способ удалить пестициды, не очищая их от кожуры.

Упражнение

По словам Рамана, некоторые люди используют пищевую соду, чтобы улучшить свою физическую работоспособность.

Она имеет высокий уровень pH, что помогает снять усталость. Предотвращение развития усталости означает, что вы можете продолжать тренироваться дольше.

Дезодорант

Возможно, это не первое, о чем вы думаете, но пищевая сода - идеальный дезодорант.

"Пот приобретает запах только после того, как он расщепляется бактериями в ваших подмышках", - сказал Раман.

"Эти бактерии превращают ваш пот в кислые продукты жизнедеятельности, которые придают поту запах.

"Пищевая сода устраняет запах пота, делая запах менее кислым. Попробуйте нанести пищевую соду на подмышки, и вы заметите разницу".

Язвы во рту

Пищевая сода снижает боль при язвах во рту.

Язвы представляют собой небольшие болезненные язвы. Они не образуются на губах и не заразны. Но они могут быть неприятными.

Просто прополощите рот средством для полоскания рта с пищевой содой, чтобы облегчить болезненные симптомы язвы язвы.

Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта вызван скоплением бактерий во рту и часто связан с заболеванием десен.

Ополаскиватель для полости рта с пищевой содой подавляет рост бактерий, так как повышает pH слюны.

Добавьте половину чайной ложки пищевой соды в стакан с теплой водой и прополощите ею рот, как любой другой полоскание для рта.

здоровье
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