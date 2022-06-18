Питательно и полезно: что лучше всего есть на завтрак

На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца.
Полезный завтрак должен удовлетворять три основных требования. Он должен обязательно быть питательным, в идеале таким, который утоляет голод на 4-6 часов. Обычно, это 30% от суточной нормы калорий, рассказали в Telegram-канале Лікар у кишені.
Завтрак должен содержать все питательные вещества:
- белки,
- жиры,
- медленные углеводы.
Он должен быть быстр в приготовлении или приготовленный заранее.
Что можно есть утром из углеводов:
- любые крупы длительной варки.
- цельнозерновой или другой полезный вариант хлеба.
- макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Полученные из них калории успеют потратиться в течение дня.
- бобовые, но после них особенно важно в течение дня пить достаточно воды.
Что лучше есть утром из белков
На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца - все это содержит также достаточное количество белков.
Более нежирные источники белка лучше оставлять на ужин. Это касается нежирной рыбы, курицы и индейки.
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Автор: Катя Трохименко