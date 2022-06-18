Питательно и полезно: что лучше всего есть на завтрак

Каким должен быть полезный завтрак / ua.depositphotos.com

Полезный завтрак должен удовлетворять три основных требования. Он должен обязательно быть питательным, в идеале таким, который утоляет голод на 4-6 часов. Обычно, это 30% от суточной нормы калорий, рассказали в Telegram-канале Лікар у кишені.

Завтрак должен содержать все питательные вещества:

белки,

жиры,

медленные углеводы.

Он должен быть быстр в приготовлении или приготовленный заранее.

Что можно есть утром из углеводов:

любые крупы длительной варки.

цельнозерновой или другой полезный вариант хлеба.

макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Полученные из них калории успеют потратиться в течение дня.

бобовые, но после них особенно важно в течение дня пить достаточно воды.

Что лучше есть утром из белков

На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца - все это содержит также достаточное количество белков.

Более нежирные источники белка лучше оставлять на ужин. Это касается нежирной рыбы, курицы и индейки.

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