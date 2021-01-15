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Пиво, как лекарство: в чем преимущества пенного напитка

15 января 2021, 19:32

Пиво - это не просто пустые калории. Оно богато полезными веществами.

Пиво
Пиво - это не просто пустые калории. Оно богато полезными веществами / УНИАН

Употребление или выпивка пива может потенциально принести пользу, выходящую далеко за рамки снятия стресса.

Хмель, или Humulus lupus, является одним из четырех основных ингредиентов пива. Это засушенные цветы с горьковатым, почти травянистым вкусом. Этот аромат может стать цветочным или тропическим, в зависимости от его разнообразия и любых дополнительных ингредиентов в пиве, например, солода.

Medical Daily сообщает, что из-за высокого содержания фитоэстрогенов хмель использовался в фитотерапии еще до 1500-х годов.

Фитоэстрогены - это соединения, обнаруженные в растениях, которые при употреблении проявляют свойства, аналогичные гормону эстрогену. Фитоэстрогены содержатся во многих продуктах и ​​напитках, включая соевые бобы и пиво.

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Фитоэстрогены были изучены на предмет их использования при:

  • предотвращение определенных типов рака
  • улучшение здоровья сердца
  • улучшение либидо

Так может ли пиво быть лекарством?

Корни уходят в традиционную китайскую медицину. Доктор Винсент Карузо, мануальный терапевт из Нью-Джерси, обращается к традиционной китайской медицине (TCM) за советом по использованию хмеля и ячменя в лечебных целях.

Согласно Национальному центру дополнительного и интегративного здоровья, речь идет о ранних днях даосизма, около 2500 лет назад. Люди доверяли своим садам лекарственных растений, которые также добавляли в их рисовое пиво.

К ним относятся противовоспалительные и противораковые растения, такие как полынь.

Следуя традиционной китайской медицине, доктор Карузо говорит: "Хмель полезен как успокаивающее средство и используется для лечения бессонницы, депрессивных симптомов, нервного напряжения и беспокойства. Ячмень также может укрепить селезенку, помочь желчному пузырю и вывести токсины".

Следует отметить, что эти эффекты были продемонстрированы в исследованиях с использованием концентрированного хмеля, а не пива.

Пиво в день защищает от перелома бедра

Еще в 80-х годах ученые обнаружили следы антибиотика тетрациклина в 1600-летней нубийской мумии. Известно, что тетрациклин связывается с кальцием, прежде чем откладывается в костях. Его часто используют при лечении остеопороза.

Дальнейшие исследования Международного журнала эндокринологии говорят о том, что современное пиво потенциально полезно для роста костей.

Исследование, проведенное в 2009 году среди мужчин и женщин старшего возраста, показало, что минеральная плотность костей бедра и позвоночника была значительно выше у женщин, которые выпивали более 2 порций алкоголя в день, включая пиво.

Хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что умеренное употребление алкоголя может привести к увеличению минеральной плотности костей, чрезмерное употребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья костей.

Другие преимущества пива для здоровья

Пиво - это не просто пустые калории. Оно богато полезными веществами, среди которых:

  • антиоксиданты
  • фосфор
  • кальций
  • калий
  • марганец
  • фторид
  • кремний

Хотя пиво действительно содержит некоторые питательные вещества, важно отметить, что пиво никогда не должно заменять еду.

Также важно отметить, что употребление слишком большого количества пива может привести к негативным последствиям для здоровья, включая чрезмерное потребление калорий и дефицит питательных веществ.

Пиво может помочь вам лучше спать

Чувство легкого затуманивания после нескольких порций охмеленного пива на самом деле довольно распространено.

В исследовании 2012 года изучалось влияние безалкогольного пива с хмелем. Исследователи обнаружили, что у женщин, которые пили безалкогольное пиво с хмелем за ужином, снизилось беспокойство и улучшилось качество сна.

Некоторые исследования показывают, что употребление алкогольных напитков, в том числе пива, может отрицательно сказаться как на качестве сна, так и на тревожности.

Пиво может помочь вашей коже

Пиво, как и хмель, могут быть отличными ингредиентами для ухода за кожей. Хмель обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами.

Солод, содержащийся в пиве, отшелушивает, стабилизирует коллаген и эластин, улучшает микроциркуляцию и предотвращает преждевременное старение кожи. Дрожжи, содержащиеся в пиве, богаты витаминами группы B, которые помогают увлажнять кожу.

Хотя некоторые эксперты по уходу за кожей рекомендуют местное лечение пивом, исследований, подтверждающих эту практику, нет.

Более того, употребление алкогольных напитков, таких как пиво, на самом деле может нанести вред здоровью кожи и даже ускорить старение лица.

здоровье пиво
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