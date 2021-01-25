Плохой привкус во рту: причины и возможные серьезные последствия

Если неприятный вкус не проходит через день или два, посоветуйтесь с врачом/Pixabay

У всех иногда бывает неприятный привкус во рту. Обычно он проходит после чистки зубов или полоскания рта.

Однако в некоторых случаях неприятный вкус сохраняется из-за первопричины. Вне зависимости от причины неприятный привкус во рту может испортить аппетит, что может привести к дефициту питательных веществ и другим проблемам.

Если неприятный вкус не проходит через день или два, посоветуйтесь с врачом, чтобы выяснить, что его вызывает. Также не забудьте сообщить им о любых изменениях аппетита или обоняния.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о причинах неприятного вкуса во рту и получить несколько советов, как сохранить свежий вкус во рту.

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Что считается плохим вкусом во рту?

Определение варьируется от человека к человеку. У некоторых людей неприятный привкус во рту имеет металлический оттенок, у других бывает кислый привкус во рту или сладкий привкус во рту. Для других он может быть горьким или неприятным, в зависимости от причины. Вы даже можете заметить снижение вкусовых ощущений во время еды.

Местные причины неприятного вкуса во рту

Плохая гигиена и проблемы с зубами

Наиболее частые причины неприятного привкуса во рту связаны с гигиеной полости рта. Отсутствие регулярной чистки зубной нитью и щеткой может вызвать гингивит, который может вызвать неприятный привкус во рту.

Проблемы с зубами, такие как инфекции, абсцессы и даже прорезание зубов мудрости, также могут вызывать неприятный привкус.

Другие симптомы стоматологических проблем включают:

неприятный запах изо рта

кровоточащие, красные или опухшие десны

чувствительные зубы

шатающиеся зубы

Вы можете избежать наиболее распространенных стоматологических проблем, регулярно пользуясь зубной нитью и чисткой зубов. Также важно регулярно посещать стоматолога для чистки и осмотра. Вы также можете добавить антибактериальное средство для полоскания рта в повседневные стоматологические процедуры для дополнительной защиты.

Сухость во рту

Сухость во рту, которую иногда называют ксеростомией, возникает, когда слюнные железы не вырабатывают достаточно слюны. Это может вызвать ощущение сухости и липкости во рту.

Слюна снижает рост бактерий во рту и помогает удалять остатки пищи. Когда у вас не хватает слюны, во рту может появиться неприятный привкус из-за дополнительных бактерий и остатков пищи.

Несколько причин могут вызвать сухость во рту, в том числе:

лекарства, отпускаемые без рецепта (OTC) и рецептурные препараты

старение

заложенный нос, вызывающий дыхание ртом

повреждение нерва

употребление табака

аутоиммунные состояния

диабет

Если у вас сухость во рту, посоветуйтесь со своим врачом, чтобы выяснить, что ее вызывает. Большинство людей с сухостью во рту находят облегчение благодаря изменению образа жизни, корректировке лекарств, а также полосканию рта, отпускаемому без рецепта.

Молочница во рту

Молочница - это тип дрожжевой инфекции, которая растет на теплых влажных участках, в том числе во рту. Любой может заболеть оральной молочницей, но младенцы, пожилые люди и люди с подавленной иммунной системой чаще заболевают.

Оральная молочница также может вызывать:

белые шишки

покраснение, жжение или болезненность

проблемы с глотанием

сухость во рту

Регулярная чистка зубной нитью, чистка зубов щеткой и полоскание рта могут помочь предотвратить появление молочницы. Также постарайтесь ограничить потребление сахара, потому что им питаются дрожжи.

Всегда обращайтесь к врачу, если у вас есть белые пятна во рту, даже если у вас нет других симптомов.

Инфекции

Респираторные инфекции

Инфекции в вашей системе, особенно вирусные, могут повлиять на вкус во рту. Тонзиллит, синусит, простуда и инфекции среднего уха часто влияют на ваше чувство вкуса и запаха.

Дополнительные симптомы инфекции дыхательной системы включают:

ушная боль

больное горло

Вирусные инфекции обычно проходят сами по себе в течение одной-двух недель. После того, как инфекция исчезнет, ​​неприятный привкус исчезнет.

Гепатит

Гепатит В - это вирусная инфекция печени. Один из первых его симптомов - горечь во рту.

Другие ранние симптомы гепатита B включают:

неприятный запах изо рта

потеря аппетита

лихорадка

тошнота, рвота и диарея

Гепатит В - серьезная инфекция. Если у вас есть симптомы или вы думаете, что подверглись воздействию вируса, обратитесь к врачу.

Помимо неприятного привкуса во рту, лекарства от гепатита С также могут повлиять на ваше обоняние. Вкус должен исчезнуть, как только вы закончите прием лекарства.

Гормональные изменения

Беременность

Гормональные колебания на ранних сроках беременности могут вызвать множество сенсорных изменений. Вы можете захотеть еды, которую никогда раньше не хотели, или внезапно обнаружите отталкивающие запахи. Многие женщины также отмечают неприятный привкус, обычно металлический, во рту в течение первого триместра. Хотя вкус может раздражать, обычно он безвреден и проходит позже во время беременности.

Менопауза

Женщины, которые переживают менопаузу или часто говорят, что у них горький привкус во рту. Обычно это вызвано сухостью во рту, которая является частым признаком менопаузы.

Еще одна возможная причина горечи во рту во время менопаузы - синдром жжения во рту. Это редкое состояние, но риск его развития увеличивается после менопаузы из-за более низкого уровня эстрогена. В дополнение к горькому привкусу вы также можете почувствовать жжение, особенно возле кончика языка. Эти симптомы могут приходить и уходить.

Если вы переживаете менопаузу или вот-вот у вас неприятный привкус во рту, поговорите со своим врачом о возможных вариантах лечения. Некоторым женщинам может помочь заместительная гормональная терапия.

Желудочно-кишечные причины

Рефлюкс

Желчный и кислотный рефлюкс имеют схожие симптомы и могут возникать одновременно. Они вызваны желчью, жидкостью, вырабатываемой в печени, которая помогает пищеварению, или желудочной кислотой, проходящей через пищевод.

Оба вещества могут вызвать кислый привкус во рту, а также:

изжогу

боль в верхней части живота

тошноту и рвоту

кашель и охриплость

Если у вас частые симптомы желчного или кислотного рефлюкса, обратитесь к врачу. Есть множество безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств, которые могут помочь. Кислотный рефлюкс иногда может прогрессировать до хронического состояния, называемого гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Советы по уходу на дому включают в себя отказ от продуктов, вызывающих изжогу, меньшие порции еды и поддержание здорового веса.

Лекарства и другие вещества

Витамины и пищевые добавки

Многие витамины и добавки могут вызывать металлический привкус во рту, особенно если вы принимаете их в больших количествах.

Некоторые из наиболее распространенных витаминов и добавок, которые могут вызывать металлический привкус, включают:

кальций

хром

медь

железо

поливитамины или витамины для беременных, содержащие тяжелые металлы

Витамин Д

Лекарства

Многие безрецептурные и отпускаемые по рецепту лекарства также могут вызывать горький или металлический привкус во рту.

Безрецептурные препараты, которые могут повлиять на ваше чувство вкуса, включают:

противовоспалительные

антигистаминные препараты

Лекарства, отпускаемые по рецепту, которые могут вызвать необычный привкус во рту, включают:

сердечные препараты

лекарства от диабета

Ингибиторы протеазы ВИЧ

оральные контрацептивы

противозадирные средства

антибиотики

антидепрессанты

Лечение рака

Для лечения рака используется множество химиотерапевтических препаратов. Лечение химиотерапией обычно включает их комбинацию, и многие из них могут вызывать металлический или кислый привкус.

Лучевая терапия также может вызывать металлический привкус, особенно когда ее применяют для лечения рака головы и шеи.

Любые необычные вкусовые ощущения, вызванные химиотерапией или облучением, обычно проходят после завершения лечения.

Неврологические состояния

Ваши вкусовые рецепторы связаны с нервными окончаниями мозга. Все, что влияет на эти нервы, может вызвать неприятный привкус во рту.

Условия, которые могут повлиять на нервы в вашем мозгу, включают:

опухоли головного мозга

слабоумие

эпилепсия

травма головы

Некоторые лекарства, используемые для лечения этих неврологических состояний, также могут вызывать необычный привкус во рту. Обычно это проходит после лечения основного заболевания.