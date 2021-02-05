Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь

Вы можете убить лишние бактерии во рту, используя самодельный ополаскиватель из пищевой соды. / УНИАН

Пищевая сода улучшает здоровье людей, а также лечит ряд распространенных заболеваний. Было обнаружено, что вы можете уменьшить неприятный запах изо рта, используя жидкость для полоскания рта с пищевой содой.

Пищевая сода обычно используется в выпечке тортов и лакомств. Эксперты также считают пищевую соду дешевой альтернативой дорогим чистящим средствам, сообщает Express.co.uk.

Но пищевую соду также можно использовать для улучшения общего состояния здоровья, облегчения кожного зуда и даже избавления от язв во рту.

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Если у вас регулярно появляется неприятный запах изо рта, пищевая сода также может быть полезна. Неприятный запах изо рта или галитоз, как его еще называют, - очень распространенное заболевание, которое легко исправить.

Обычно это вызвано скоплением бактерий во рту, а также некоторыми лекарствами и употреблением определенных продуктов.

Вы можете убить лишние бактерии во рту, используя самодельный ополаскиватель из пищевой соды.

Все, что вам нужно, это несколько чайных ложек пищевой соды, чтобы приготовить жидкость для полоскания рта, хотя сочетание ее с зубной пастой из пищевой соды может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта на более длительный срок.

"Исследования показали, что пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, может эффективно убивать бактерии во рту", ​​- говорится на медицинском сайте Healthline.

Исследования показывают, что зубные пасты, содержащие высокую концентрацию пищевой соды, эффективно уменьшают неприятный запах изо рта. Чтобы приготовить жидкость для полоскания рта из пищевой соды, добавьте 2 чайные ложки пищевой соды в 1 стакан теплой воды. Полощите рот жидкостью для полоскания рта не менее 30 секунд, прежде чем выплюнуть ее".Лучший способ предотвратить появление неприятного запаха изо рта - регулярно чистить зубы.

Аккуратно чистите зубы и десны не реже двух раз в день, каждый раз по две минуты.

Не реже одного раза в день очищайте язык скребком для языка или чистящим средством.

Антибактериальные жидкости для полоскания рта или зубная паста также могут помочь избежать повторного появления неприятного запаха изо рта. Неприятный запах изо рта может быть вызван едой или употреблением сильно пахнущей или острой пищи.

Заболевание десен или инфекции зубов также могут вызывать неприятный запах изо рта.

Вам следует поговорить со стоматологом, если у вас есть дыхание, которое не проходит.

Неприятный запах изо рта может указывать на проблему с зубами, которую вы не сможете увидеть без правильного стоматологического оборудования.