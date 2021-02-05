УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь

5 февраля 2021, 10:22

Вы можете убить лишние бактерии во рту, используя самодельный ополаскиватель из пищевой соды.

Сода
Вы можете убить лишние бактерии во рту, используя самодельный ополаскиватель из пищевой соды. / УНИАН

Пищевая сода улучшает здоровье людей, а также лечит ряд распространенных заболеваний. Было обнаружено, что вы можете уменьшить неприятный запах изо рта, используя жидкость для полоскания рта с пищевой содой.

Пищевая сода обычно используется в выпечке тортов и лакомств. Эксперты также считают пищевую соду дешевой альтернативой дорогим чистящим средствам, сообщает Express.co.uk.

Но пищевую соду также можно использовать для улучшения общего состояния здоровья, облегчения кожного зуда и даже избавления от язв во рту.

Читайте такжеКак отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли сода

Если у вас регулярно появляется неприятный запах изо рта, пищевая сода также может быть полезна. Неприятный запах изо рта или галитоз, как его еще называют, - очень распространенное заболевание, которое легко исправить.

Обычно это вызвано скоплением бактерий во рту, а также некоторыми лекарствами и употреблением определенных продуктов.

Вы можете убить лишние бактерии во рту, используя самодельный ополаскиватель из пищевой соды.

Все, что вам нужно, это несколько чайных ложек пищевой соды, чтобы приготовить жидкость для полоскания рта, хотя сочетание ее с зубной пастой из пищевой соды может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта на более длительный срок.

"Исследования показали, что пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, может эффективно убивать бактерии во рту", ​​- говорится на медицинском сайте Healthline.

Исследования показывают, что зубные пасты, содержащие высокую концентрацию пищевой соды, эффективно уменьшают неприятный запах изо рта. Чтобы приготовить жидкость для полоскания рта из пищевой соды, добавьте 2 чайные ложки пищевой соды в 1 стакан теплой воды. Полощите рот жидкостью для полоскания рта не менее 30 секунд, прежде чем выплюнуть ее".Лучший способ предотвратить появление неприятного запаха изо рта - регулярно чистить зубы.

Аккуратно чистите зубы и десны не реже двух раз в день, каждый раз по две минуты.

Не реже одного раза в день очищайте язык скребком для языка или чистящим средством.

Антибактериальные жидкости для полоскания рта или зубная паста также могут помочь избежать повторного появления неприятного запаха изо рта. Неприятный запах изо рта может быть вызван едой или употреблением сильно пахнущей или острой пищи.

Заболевание десен или инфекции зубов также могут вызывать неприятный запах изо рта.

Вам следует поговорить со стоматологом, если у вас есть дыхание, которое не проходит.

Неприятный запах изо рта может указывать на проблему с зубами, которую вы не сможете увидеть без правильного стоматологического оборудования.

здоровье зубы
Сейчас вы просматриваете новость «Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизньНазвано идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровьяПрофилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтракомДиетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком Как очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиковКак очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиков
Следующий материал

Последние новости

10:27
В партии Зеленского рассказали, как обстоит дело с его вторым сроком
10:22
Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь Видео
10:19
"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021
10:04
Во Львове вандалы изуродовали памятник Бандере
10:04
Как Евросоюз покарает Россию за заключение Навального мнение
Реклама
10:00
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
09:53
Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье Видео
09:50
"Вы - политические проститутки и фашисты": Навальный ответил на обвинения в суде Видео
09:33
Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине
09:28
Вечеринка президента: СМИ рассказали, как Зеленский отметил день рождения Видео
09:04
Остановка без причины и арест на 10 дней: к чему готовиться водителям
08:57
В России - очередной суд над Навальным: в чем обвиняют оппозиционера Видео
08:56
Чего не хватило Порошенко для санкций против "каналов Медведчука": Аваков раскрыл детали Видео
08:56
В Минобороны поменяли порядок военного призыва для новобранцев Видео
08:50
Погрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС мнение
08:23
Путин стремительно теряет поддержку россиян: опубликован свежий опрос
08:11
В Польше оценили шансы на прекращение строительства Северного потока-2 Видео
07:52
Блинкен и Лавров впервые обсудили Украину и ситуацию вокруг Навального
07:44
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
07:16
Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья Видео
Реклама
07:15
"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной
06:49
У Зеленского появился шанс стать настоящим президентом Украины мнение
06:40
В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления Видео
06:30
Масштабное восстание: в РФ рассказали, когда страну захлестнут новые бунты Видео
06:02
Гороскоп на февраль 2021: названы самые позитивные дни для дороги Видео
05:26
Что будет с телом, если отказываться от завтраков и ужинов - ответ ученых Видео
05:11
У Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России Видео
05:01
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудесные открытки
04:33
"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK Видео
04:04
Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A Видео
03:25
У Зеленского допустили планы по закрытию других телеканалов Видео
02:57
Эксперт рассказал, что толкает людей на переедание Видео
02:08
Эксперт разнес решение СНБО о закрытии телеканалов Козака Видео
00:55
Продление карантина в Украине: Рубан раскрыл детали Видео
00:47
"Горячая штучка": Светлана Бондарчук показала аппетитную попу на провокационном фото
00:19
Платежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергию Видео
00:18
Аваков рассказал, когда СБУ обнародует документы по каналам соратника Медведчука Видео
04 февраля, четверг
23:55
Ученые указали на удивительное свойство послеобеденного сна Видео
23:51
В семье братьев Суркисов случилось горе Видео
23:36
Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется долгожданное потепление Видео
Реклама
23:09
Компьютерное напряжение глаз: симптомы и способы лечения Видео
22:59
В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать людей, переболевших COVID-19 Видео
22:33
Родственник Навального возглавляет село в Киевской области - ВВС Видео
22:30
Байден пообещал заставить Россию за все заплатить Видео
22:05
В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Видео
22:04
От опасной болезни скончался звезда шоу Україна має талант Видео
21:56
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:49
Мужчина не хочет секса: причины и лечение Видео
21:38
В США раскрыли детали стратегии санкций против России Видео
21:21
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять