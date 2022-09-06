Почему болит живот: на что обязательно обратить внимание

Боль в животе может быть проявлением опасного состояния для здоровья.
Боль в животе — это дискомфорт или другие неприятные ощущения, которые вы чувствуете в области живота. Почти у всех в тот или иной момент болит живот.
Почему болит живот: большинство причин болей в животе не являются поводом для беспокойства, и ваш врач может легко диагностировать и лечить проблему. Однако иногда это может быть признаком серьезного заболевания, требующего медицинской помощи, пишет WebMD.
Типы болей в животе
- Существует несколько типов болей в животе, которые зависят от того, как быстро начинается боль и как долго она длится:
- Острая боль начинается через несколько часов или дней и может сопровождаться другими симптомами.
- Хроническая боль длится дольше — от недель до месяцев и более — и может приходить и уходить.
- Прогрессирующая боль со временем усиливается и часто сопровождается другими симптомами.
Причины боли в животе
Независимо от того, есть ли у вас легкая боль или серьезные спазмы, у болей в животе может быть много причин. Например, у вас может быть расстройство желудка, запор, желудочный вирус или, если вы женщина, менструальные спазмы.
Другие возможные причины включают в себя:
- Синдром раздраженного кишечника (СРК)
- Болезнь Крона или язвенный колит
- Пищевое отравление
- Пищевые аллергии
- Газ
- Инфекция мочевыводящих путей
- Напряжение или растяжение мышц живота
Вы также можете испытывать боль в животе, если у вас непереносимость лактозы, язвы или воспалительные заболевания органов малого таза. Другие причины включают в себя:
- Грыжа
- Желчные камни
- Камни в почках
- Эндометриоз
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
- Аппендицит
- Дивертикулит
- Аневризма брюшной аорты (отек главной артерии живота)
- Закупорка или непроходимость кишечника
- Рак желудка, поджелудочной железы, печени, желчных протоков, желчного пузыря или иммунных клеток
- Рак яичников или кисты
- Панкреатит (воспаление поджелудочной железы)
- Холецистит (воспаление желчного пузыря)
- Низкий приток крови к кишечнику, вызванный закупоркой кровеносного сосуда
- Внематочная беременность (когда оплодотворенная яйцеклетка растет вне матки, например, в маточной трубе)
Что делать, если болит живот:
Если у вас сильная боль в животе, которая не проходит или продолжает возвращаться, поговорите со своим врачом. Немедленно позвоните в скорую помощь если у вас болит живот из-за недавней травмы или если вы чувствуете боль в груди.
Вам также следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть симптомы наряду с болью, такие как:
- Жар
- Признаки обезвоживания, в том числе редкое мочеиспускание, темная моча и сильная жажда.
- Сложность в опорожнении кишечника, особенно если вас еще и рвет.
- Боль, когда вы мочитесь, или вам нужно часто мочиться.
Также позвоните своему врачу, если:
- Ваш живот чувствительный на ощупь
- Боль длится более нескольких часов
- У вас могут быть другие симптомы, которые могут быть признаком проблемы внутри вашего тела, которая требуют лечения как можно скорее.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас боли в животе, а также:
- Рвота кровью
- Обратите внимание на кровянистые или черные, смолистые испражнения.
- Есть проблемы с дыханием.
- Рвота постоянно.
- Есть вздутие живота.
- Желтая кожа.
- Беременность.
- Необъяснимая потеря веса.
Диагностика болей в животе
Поскольку возможных причин очень много, врач проведет тщательный медицинский осмотр. Медики также зададут вам несколько вопросов о ваших симптомах и захотят узнать, какой тип боли у вас есть.
Как быстро снять боль в животе
Если боль не острая, не после травмы и не сопровождается "красными флажками", то обычные обезболивающие типа Парацетамола и Ибупрофена могут помочь.
Что делать если болит живот в домашних условиях?
Лечение боли в животе зависит от ее причины и может включать:
Лекарства для уменьшения воспаления, предотвращения кислотного рефлюкса или лечения язв или инфекций
Безрецептурные обезболивающие, такие как аспирин и ибупрофен.
Некоторые изменения диеты и образа жизни могут помочь при болях в животе, вызванных газами и несварением желудка. Вот некоторые вещи, которые вы можете попробовать:
- Ешьте меньшие порции при более частом приеме пищи
- Ешьте медленно
- Хорошо пережевывайте пищу
- Пейте напитки комнатной температуры
- Избегайте продуктов, вызывающих газообразование или расстройство желудка
- Управляйте своим стрессом
- Ограничьте алкоголь и кофеин
- Сядьте сразу после еды