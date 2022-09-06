Почему болит живот: на что обязательно обратить внимание

Боль в животе - неприятное состояние / Pixabay

Боль в животе — это дискомфорт или другие неприятные ощущения, которые вы чувствуете в области живота. Почти у всех в тот или иной момент болит живот.

Почему болит живот: большинство причин болей в животе не являются поводом для беспокойства, и ваш врач может легко диагностировать и лечить проблему. Однако иногда это может быть признаком серьезного заболевания, требующего медицинской помощи, пишет WebMD.

Типы болей в животе

Существует несколько типов болей в животе, которые зависят от того, как быстро начинается боль и как долго она длится:

Острая боль начинается через несколько часов или дней и может сопровождаться другими симптомами.

Хроническая боль длится дольше — от недель до месяцев и более — и может приходить и уходить.

Прогрессирующая боль со временем усиливается и часто сопровождается другими симптомами.

Причины боли в животе

Независимо от того, есть ли у вас легкая боль или серьезные спазмы, у болей в животе может быть много причин. Например, у вас может быть расстройство желудка, запор, желудочный вирус или, если вы женщина, менструальные спазмы.

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Другие возможные причины включают в себя:

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Болезнь Крона или язвенный колит

Пищевое отравление

Пищевые аллергии

Газ

Инфекция мочевыводящих путей

Напряжение или растяжение мышц живота

Вы также можете испытывать боль в животе, если у вас непереносимость лактозы, язвы или воспалительные заболевания органов малого таза. Другие причины включают в себя:

Грыжа

Желчные камни

Камни в почках

Эндометриоз

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Аппендицит

Дивертикулит

Аневризма брюшной аорты (отек главной артерии живота)

Закупорка или непроходимость кишечника

Рак желудка, поджелудочной железы, печени, желчных протоков, желчного пузыря или иммунных клеток

Рак яичников или кисты

Панкреатит (воспаление поджелудочной железы)

Холецистит (воспаление желчного пузыря)

Низкий приток крови к кишечнику, вызванный закупоркой кровеносного сосуда

Внематочная беременность (когда оплодотворенная яйцеклетка растет вне матки, например, в маточной трубе)

Что делать, если болит живот:

Если у вас сильная боль в животе, которая не проходит или продолжает возвращаться, поговорите со своим врачом. Немедленно позвоните в скорую помощь если у вас болит живот из-за недавней травмы или если вы чувствуете боль в груди.

Вам также следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть симптомы наряду с болью, такие как:

Жар

Признаки обезвоживания, в том числе редкое мочеиспускание, темная моча и сильная жажда.

Сложность в опорожнении кишечника, особенно если вас еще и рвет.

Боль, когда вы мочитесь, или вам нужно часто мочиться.

Также позвоните своему врачу, если:

Ваш живот чувствительный на ощупь

Боль длится более нескольких часов

У вас могут быть другие симптомы, которые могут быть признаком проблемы внутри вашего тела, которая требуют лечения как можно скорее.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас боли в животе, а также:

Рвота кровью

Обратите внимание на кровянистые или черные, смолистые испражнения.

Есть проблемы с дыханием.

Рвота постоянно.

Есть вздутие живота.

Желтая кожа.

Беременность.

Необъяснимая потеря веса.

Диагностика болей в животе

Поскольку возможных причин очень много, врач проведет тщательный медицинский осмотр. Медики также зададут вам несколько вопросов о ваших симптомах и захотят узнать, какой тип боли у вас есть.

Как быстро снять боль в животе

Если боль не острая, не после травмы и не сопровождается "красными флажками", то обычные обезболивающие типа Парацетамола и Ибупрофена могут помочь.

Что делать если болит живот в домашних условиях?

Лечение боли в животе зависит от ее причины и может включать:

Лекарства для уменьшения воспаления, предотвращения кислотного рефлюкса или лечения язв или инфекций

Безрецептурные обезболивающие, такие как аспирин и ибупрофен.

Некоторые изменения диеты и образа жизни могут помочь при болях в животе, вызванных газами и несварением желудка. Вот некоторые вещи, которые вы можете попробовать: