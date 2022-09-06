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Почему болит живот: на что обязательно обратить внимание

6 сентября 2022, 13:02

Боль в животе может быть проявлением опасного состояния для здоровья.

Боль
Боль в животе - неприятное состояние / Pixabay

Боль в животе — это дискомфорт или другие неприятные ощущения, которые вы чувствуете в области живота. Почти у всех в тот или иной момент болит живот.

Почему болит живот: большинство причин болей в животе не являются поводом для беспокойства, и ваш врач может легко диагностировать и лечить проблему. Однако иногда это может быть признаком серьезного заболевания, требующего медицинской помощи, пишет WebMD.

Типы болей в животе

  • Существует несколько типов болей в животе, которые зависят от того, как быстро начинается боль и как долго она длится:
  • Острая боль начинается через несколько часов или дней и может сопровождаться другими симптомами.
  • Хроническая боль длится дольше — от недель до месяцев и более — и может приходить и уходить.
  • Прогрессирующая боль со временем усиливается и часто сопровождается другими симптомами.

Причины боли в животе

Независимо от того, есть ли у вас легкая боль или серьезные спазмы, у болей в животе может быть много причин. Например, у вас может быть расстройство желудка, запор, желудочный вирус или, если вы женщина, менструальные спазмы.

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Другие возможные причины включают в себя:

  • Синдром раздраженного кишечника (СРК)
  • Болезнь Крона или язвенный колит
  • Пищевое отравление
  • Пищевые аллергии
  • Газ
  • Инфекция мочевыводящих путей
  • Напряжение или растяжение мышц живота

Вы также можете испытывать боль в животе, если у вас непереносимость лактозы, язвы или воспалительные заболевания органов малого таза. Другие причины включают в себя:

  • Грыжа
  • Желчные камни
  • Камни в почках
  • Эндометриоз
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
  • Аппендицит
  • Дивертикулит
  • Аневризма брюшной аорты (отек главной артерии живота)
  • Закупорка или непроходимость кишечника
  • Рак желудка, поджелудочной железы, печени, желчных протоков, желчного пузыря или иммунных клеток
  • Рак яичников или кисты
  • Панкреатит (воспаление поджелудочной железы)
  • Холецистит (воспаление желчного пузыря)
  • Низкий приток крови к кишечнику, вызванный закупоркой кровеносного сосуда
  • Внематочная беременность (когда оплодотворенная яйцеклетка растет вне матки, например, в маточной трубе)

Что делать, если болит живот:

Если у вас сильная боль в животе, которая не проходит или продолжает возвращаться, поговорите со своим врачом. Немедленно позвоните в скорую помощь если у вас болит живот из-за недавней травмы или если вы чувствуете боль в груди.

Вам также следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть симптомы наряду с болью, такие как:

  • Жар
  • Признаки обезвоживания, в том числе редкое мочеиспускание, темная моча и сильная жажда.
  • Сложность в опорожнении кишечника, особенно если вас еще и рвет.
  • Боль, когда вы мочитесь, или вам нужно часто мочиться.

Также позвоните своему врачу, если:

  • Ваш живот чувствительный на ощупь
  • Боль длится более нескольких часов
  • У вас могут быть другие симптомы, которые могут быть признаком проблемы внутри вашего тела, которая требуют лечения как можно скорее.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас боли в животе, а также:

  • Рвота кровью
  • Обратите внимание на кровянистые или черные, смолистые испражнения.
  • Есть проблемы с дыханием.
  • Рвота постоянно.
  • Есть вздутие живота.
  • Желтая кожа.
  • Беременность.
  • Необъяснимая потеря веса.

Диагностика болей в животе

Поскольку возможных причин очень много, врач проведет тщательный медицинский осмотр. Медики также зададут вам несколько вопросов о ваших симптомах и захотят узнать, какой тип боли у вас есть.

Как быстро снять боль в животе

Если боль не острая, не после травмы и не сопровождается "красными флажками", то обычные обезболивающие типа Парацетамола и Ибупрофена могут помочь.

Что делать если болит живот в домашних условиях?

Лечение боли в животе зависит от ее причины и может включать:

Лекарства для уменьшения воспаления, предотвращения кислотного рефлюкса или лечения язв или инфекций

Безрецептурные обезболивающие, такие как аспирин и ибупрофен.

Некоторые изменения диеты и образа жизни могут помочь при болях в животе, вызванных газами и несварением желудка. Вот некоторые вещи, которые вы можете попробовать:

  • Ешьте меньшие порции при более частом приеме пищи
  • Ешьте медленно
  • Хорошо пережевывайте пищу
  • Пейте напитки комнатной температуры
  • Избегайте продуктов, вызывающих газообразование или расстройство желудка
  • Управляйте своим стрессом
  • Ограничьте алкоголь и кофеин
  • Сядьте сразу после еды

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