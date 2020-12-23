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Почему болят ноги ночью: названы причины

23 декабря 2020, 11:23

Боль может быть тупая, боль, которая не проходит, или пульсирующая.

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Боль может быть тупая, боль, которая не проходит, или пульсирующая / Likar.info

Ночью ноги человека могут болеть по нескольким причинам, в том числе из-за некоторых факторов образа жизни и определенных заболеваний. Однако ряд доступных методов лечения может помочь облегчить боль.

Боль может быть тупая, боль, которая не проходит, или пульсирующая боль в разных частях стопы, пятки и пальцев ног до свода стопы или лодыжек.

Боль в ногах ночью может мешать сну, а плохой сон может усугубить боль.

В этой статье Главред расскажет некоторые факторы, которые могут вызвать ночные боли в ногах. Он также изучит доступные методы лечения.

Причины

Факторы образа жизни

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Люди, выполняющие работу, которая требует от них длительного пребывания на ногах, могут обнаружить, что их ноги болят по ночам.

Это может быть связано с утомлением мышц стоп. Мышечные волокна сокращаются и расширяются, а при чрезмерных нагрузках они могут утомиться.

Мышечная усталость означает, что мышцы могут болеть сильнее, потому что в организме меньше кислорода и накапливаются продукты жизнедеятельности. Это может вызвать судороги и спазмы по ночам, что может повлиять на стопы.

Обильное питье в течение дня может помочь остановить спазмы, помогая организму избавиться от лишних продуктов жизнедеятельности, которые вызывают боли и спазмы.

Мышечные судороги ночью также могут возникать по следующим причинам:

  • долгое сидение в течение дня
  • сон в определенных позах
  • ношение определенной обуви

Регулярное выполнение растяжек и упражнений может помочь облегчить боли в ногах из-за этих проблем. Для тренировки мышц стопы Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует выполнять растяжку в группах по пять повторений три раза в день.

Беременность

Во время беременности меняется процесс переработки кальция в организме, и ночью могут возникать судороги в ногах.

Можно облегчить судороги стопы с помощью легкой растяжки, легких упражнений и сгибания стопы во время судороги. Также может помочь увеличение количества кальция в рационе.

Неврома Мортона

Неврома Мортона - это состояние, при котором ткань вокруг нервов, ведущих к пальцам ног, становится утолщенной. Это происходит, если кости пальцев ног защемляются и сдавливают нерв. Это может вызвать боль, которая может усиливаться ночью.

Когда защемленный нерв воспаляется, это может привести к ощущению жжения или покалывания в пальцах ног.

Ношение подходящей обуви может помочь предотвратить неврину Мортона. Убедившись, что в обуви достаточно места для естественного положения пальцев ног, можно предотвратить и уменьшить боль от невромы Мортона.

Чтобы облегчить дискомфорт, можно попробовать:

  • ношение обуви с мягкой подошвой
  • использование вкладышей в обувь или ортопедических прокладок
  • использование массажа для уменьшения боли
  • спросить врача об инъекциях стероидов для уменьшения воспаления и боли
  • избегать высоких каблуков
  • избегать тесной обуви
  • избегать обуви с узкими носками

Подошвенный фасциит

Люди с подошвенным фасциитом испытывают боль в нижней части пятки. По данным Американской академии хирургов-ортопедов, ежегодно около 2 миллионов человек получают лечение от подошвенного фасциита.

Подошвенный фасциит развивается, когда воспаляется ткань, называемая подошвенной фасцией, которая поддерживает свод стопы. Она расположена в нижней части стопы, начинается от пятки и соединяется с передней частью стопы. Эта ткань поглощает нагрузку на ноги.

Если эти штаммы повреждают подошвенную фасцию, это вызывает воспаление и боль.

К развитию подошвенного фасциита могут привести высокий свод стопы, ожирение, плоскостопие или напряженные икроножные мышцы, а также повторяющиеся действия, такие как бег.

Симптомы этого состояния включают:

  • боль внизу стопы, около пятки
  • боль в стопе после вставания с постели
  • боль после тренировки

Люди с подошвенным фасциитом могут испытывать боль в ногах по ночам, пробыв на ногах весь день.

Некоторые варианты лечения включают:

  • отдых
  • холод
  • прием противовоспалительных препаратов
  • растяжка икры
  • получение инъекций стероидов
  • удобная обувь
  • использование ночных шин для растяжения подошвенной фасции за ночь
  • физиотерапия

Радикулит

Ишиас развивается из-за сдавленного седалищного нерва. Седалищный нерв проходит от основания позвоночника по задней части ног к ступням.

Если седалищный нерв сдавливается или раздражается, боль может быть сильной и тупой.

Ишиас может возникнуть в результате грыжи межпозвоночного диска, беременности, дегенеративных заболеваний суставов или мышечных спазмов.

Некоторые варианты лечения ишиаса включают:

  • физиотерапия
  • растяжение
  • прием противовоспалительных препаратов
  • получение инъекций стероидов
  • массаж
  • операция по поводу грыжи межпозвоночного диска

Фибромиалгия

Фибромиалгия - это хроническое заболевание, вызывающее широко распространенную боль. Она воздействует на центральную нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Боль может усиливаться в часто используемых частях тела, например в стопах.

Человек с фибромиалгией может испытывать боль в ногах по ночам. Боль в ногах по ночам может быть связана с более низким уровнем противовоспалительного гормона кортизола, когда человек спит. Люди с фибромиалгией, как правило, имеют более низкий уровень кортизола в организме.

Хотя в настоящее время нет лекарства от фибромиалгии, лечение может уменьшить тяжесть ее симптомов. К ним относятся противовоспалительные препараты, антидепрессанты и снотворные.

Диабет

Диабет может влиять на кровообращение. Кровь переносит кислород по телу, и если кровообращение в стопах ухудшается, мышцы могут лишиться необходимого кислорода.

Это может вызвать боль в мышцах стоп.

Существует множество стратегий самопомощи, с помощью которых человек может попытаться вылечить ноющие ноги из-за нарушения кровообращения. Например, отказ от курения, регулярные физические упражнения и здоровое питание могут помочь контролировать диабет и улучшить кровообращение.

В более серьезных случаях для улучшения кровообращения может потребоваться ангиопластика, стентирование или хирургическое шунтирование.

Если у человека диабет и наблюдаются следующие изменения в ногах, ему следует обратиться за медицинской помощью:

  • ощущение покалывания или иголки
  • тупая боль
  • потеря чувствительности в ногах
  • судороги при отдыхе или ходьбе

Диабет также может вызывать повреждение нервов или периферическую невропатию, которая также может вызывать боль в ногах по ночам.

Периферическая невропатия

Периферическая невропатия - это название ряда состояний, которые включают повреждение периферической нервной системы. Часто поражаются ступни и ноги.

Невропатия заключается в нарушении сигналов нервной системы, что приводит к боли.

Симптомы периферической невропатии зависят от типа пораженных нервных волокон и степени повреждения.

Симптомы периферической нейропатии стоп могут усиливаться ночью и развиваться в течение нескольких дней, недель или лет.

Они могут включать:

  • ощущение покалывания или иголки в ногах
  • боль в ногах
  • жжение в ногах
  • колющие или стреляющие боли в ногах
  • онемение
  • слабость

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, люди с диабетом 1 или 2 типа имеют более высокий риск развития периферической невропатии, при этом 60–70% людей испытывают легкое или тяжелое повреждение нервов, приводящее к боли.

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Высокий уровень сахара в крови связан с повреждением нервов и может вызвать периферическую невропатию, которая также известна как диабетическая полинейропатия.

По данным Национальной службы здравоохранения, физические травмы, вирусные инфекции и употребление большого количества алкоголя также могут увеличить риск развития периферической невропатии.

Лечение периферической невропатии направлено на уменьшение боли. Врачи могут порекомендовать противосудорожные препараты, антидепрессанты, кремы и пластыри для кожи. Физиотерапия также может помочь укрепить пораженный участок.

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