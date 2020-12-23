Почему болят ноги ночью: названы причины

Боль может быть тупая, боль, которая не проходит, или пульсирующая.
Ночью ноги человека могут болеть по нескольким причинам, в том числе из-за некоторых факторов образа жизни и определенных заболеваний. Однако ряд доступных методов лечения может помочь облегчить боль.
Боль может быть тупая, боль, которая не проходит, или пульсирующая боль в разных частях стопы, пятки и пальцев ног до свода стопы или лодыжек.
Боль в ногах ночью может мешать сну, а плохой сон может усугубить боль.
В этой статье Главред расскажет некоторые факторы, которые могут вызвать ночные боли в ногах. Он также изучит доступные методы лечения.
Причины
Факторы образа жизни
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Люди, выполняющие работу, которая требует от них длительного пребывания на ногах, могут обнаружить, что их ноги болят по ночам.
Это может быть связано с утомлением мышц стоп. Мышечные волокна сокращаются и расширяются, а при чрезмерных нагрузках они могут утомиться.
Мышечная усталость означает, что мышцы могут болеть сильнее, потому что в организме меньше кислорода и накапливаются продукты жизнедеятельности. Это может вызвать судороги и спазмы по ночам, что может повлиять на стопы.
Обильное питье в течение дня может помочь остановить спазмы, помогая организму избавиться от лишних продуктов жизнедеятельности, которые вызывают боли и спазмы.
Мышечные судороги ночью также могут возникать по следующим причинам:
- долгое сидение в течение дня
- сон в определенных позах
- ношение определенной обуви
Регулярное выполнение растяжек и упражнений может помочь облегчить боли в ногах из-за этих проблем. Для тренировки мышц стопы Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует выполнять растяжку в группах по пять повторений три раза в день.
Беременность
Во время беременности меняется процесс переработки кальция в организме, и ночью могут возникать судороги в ногах.
Можно облегчить судороги стопы с помощью легкой растяжки, легких упражнений и сгибания стопы во время судороги. Также может помочь увеличение количества кальция в рационе.
Неврома Мортона
Неврома Мортона - это состояние, при котором ткань вокруг нервов, ведущих к пальцам ног, становится утолщенной. Это происходит, если кости пальцев ног защемляются и сдавливают нерв. Это может вызвать боль, которая может усиливаться ночью.
Когда защемленный нерв воспаляется, это может привести к ощущению жжения или покалывания в пальцах ног.
Ношение подходящей обуви может помочь предотвратить неврину Мортона. Убедившись, что в обуви достаточно места для естественного положения пальцев ног, можно предотвратить и уменьшить боль от невромы Мортона.
Чтобы облегчить дискомфорт, можно попробовать:
- ношение обуви с мягкой подошвой
- использование вкладышей в обувь или ортопедических прокладок
- использование массажа для уменьшения боли
- спросить врача об инъекциях стероидов для уменьшения воспаления и боли
- избегать высоких каблуков
- избегать тесной обуви
- избегать обуви с узкими носками
Подошвенный фасциит
Люди с подошвенным фасциитом испытывают боль в нижней части пятки. По данным Американской академии хирургов-ортопедов, ежегодно около 2 миллионов человек получают лечение от подошвенного фасциита.
Подошвенный фасциит развивается, когда воспаляется ткань, называемая подошвенной фасцией, которая поддерживает свод стопы. Она расположена в нижней части стопы, начинается от пятки и соединяется с передней частью стопы. Эта ткань поглощает нагрузку на ноги.
Если эти штаммы повреждают подошвенную фасцию, это вызывает воспаление и боль.
К развитию подошвенного фасциита могут привести высокий свод стопы, ожирение, плоскостопие или напряженные икроножные мышцы, а также повторяющиеся действия, такие как бег.
Симптомы этого состояния включают:
- боль внизу стопы, около пятки
- боль в стопе после вставания с постели
- боль после тренировки
Люди с подошвенным фасциитом могут испытывать боль в ногах по ночам, пробыв на ногах весь день.
Некоторые варианты лечения включают:
- отдых
- холод
- прием противовоспалительных препаратов
- растяжка икры
- получение инъекций стероидов
- удобная обувь
- использование ночных шин для растяжения подошвенной фасции за ночь
- физиотерапия
Радикулит
Ишиас развивается из-за сдавленного седалищного нерва. Седалищный нерв проходит от основания позвоночника по задней части ног к ступням.
Если седалищный нерв сдавливается или раздражается, боль может быть сильной и тупой.
Ишиас может возникнуть в результате грыжи межпозвоночного диска, беременности, дегенеративных заболеваний суставов или мышечных спазмов.
Некоторые варианты лечения ишиаса включают:
- физиотерапия
- растяжение
- прием противовоспалительных препаратов
- получение инъекций стероидов
- массаж
- операция по поводу грыжи межпозвоночного диска
Фибромиалгия
Фибромиалгия - это хроническое заболевание, вызывающее широко распространенную боль. Она воздействует на центральную нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Боль может усиливаться в часто используемых частях тела, например в стопах.
Человек с фибромиалгией может испытывать боль в ногах по ночам. Боль в ногах по ночам может быть связана с более низким уровнем противовоспалительного гормона кортизола, когда человек спит. Люди с фибромиалгией, как правило, имеют более низкий уровень кортизола в организме.
Хотя в настоящее время нет лекарства от фибромиалгии, лечение может уменьшить тяжесть ее симптомов. К ним относятся противовоспалительные препараты, антидепрессанты и снотворные.
Диабет
Диабет может влиять на кровообращение. Кровь переносит кислород по телу, и если кровообращение в стопах ухудшается, мышцы могут лишиться необходимого кислорода.
Это может вызвать боль в мышцах стоп.
Существует множество стратегий самопомощи, с помощью которых человек может попытаться вылечить ноющие ноги из-за нарушения кровообращения. Например, отказ от курения, регулярные физические упражнения и здоровое питание могут помочь контролировать диабет и улучшить кровообращение.
В более серьезных случаях для улучшения кровообращения может потребоваться ангиопластика, стентирование или хирургическое шунтирование.
Если у человека диабет и наблюдаются следующие изменения в ногах, ему следует обратиться за медицинской помощью:
- ощущение покалывания или иголки
- тупая боль
- потеря чувствительности в ногах
- судороги при отдыхе или ходьбе
Диабет также может вызывать повреждение нервов или периферическую невропатию, которая также может вызывать боль в ногах по ночам.
Периферическая невропатия
Периферическая невропатия - это название ряда состояний, которые включают повреждение периферической нервной системы. Часто поражаются ступни и ноги.
Невропатия заключается в нарушении сигналов нервной системы, что приводит к боли.
Симптомы периферической невропатии зависят от типа пораженных нервных волокон и степени повреждения.
Симптомы периферической нейропатии стоп могут усиливаться ночью и развиваться в течение нескольких дней, недель или лет.
Они могут включать:
- ощущение покалывания или иголки в ногах
- боль в ногах
- жжение в ногах
- колющие или стреляющие боли в ногах
- онемение
- слабость
По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, люди с диабетом 1 или 2 типа имеют более высокий риск развития периферической невропатии, при этом 60–70% людей испытывают легкое или тяжелое повреждение нервов, приводящее к боли.
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Высокий уровень сахара в крови связан с повреждением нервов и может вызвать периферическую невропатию, которая также известна как диабетическая полинейропатия.
По данным Национальной службы здравоохранения, физические травмы, вирусные инфекции и употребление большого количества алкоголя также могут увеличить риск развития периферической невропатии.
Лечение периферической невропатии направлено на уменьшение боли. Врачи могут порекомендовать противосудорожные препараты, антидепрессанты, кремы и пластыри для кожи. Физиотерапия также может помочь укрепить пораженный участок.