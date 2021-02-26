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Почему бывает плохо после кофе: кому не подходит этот напиток

26 февраля 2021, 20:05

Для некоторых людей одна чашка кофе может показаться тремя или четырьмя.

кофе
Для некоторых людей одна чашка кофе может показаться тремя или четырьмя/ Фото pixabay.com

Если после одной чашки кофе вы чувствуете нервозность, дрожь или беспокойство, возможно, у вас чувствительность к кофеину. Чувствительность к кофеину может быть вызвана такими факторами, как генетика и беременность. Обычно это не опасно, но может вызывать раздражение и дискомфорт.

Вот что вам нужно знать о причинах чувствительности к кофеину, ее симптомах и способах лечения.

Что такое чувствительность к кофеину

Чувствительность к кофеину - это когда вы чувствуете воздействие кофеина быстро или когда потребляете очень мало.

"Чувствительность к кофеину может заставить людей ощущать воздействие кофеина гораздо сильнее, чем менее чувствительные", - говорит Моргин Клер, зарегистрированный диетолог-диетолог Sprint Kitchen. "Для некоторых людей одна чашка кофе может показаться тремя или четырьмя", - говорит он.

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Генетика - одна из основных причин чувствительности к кофеину. Фермент в вашей печени отвечает за 95% метаболизма кофеина в организме. Существуют две формы этого фермента, и носители одной версии могут медленнее метаболизировать кофеин, таким образом, испытывая его эффекты дольше.

Кроме того, рецепторам в вашем мозгу может быть легче прилипать к молекулам кофеина, говорит Дженна Липхарт Роадс, доктор наук, дипломированная медсестра и преподаватель медсестер в Nurse Together.

Другие причины чувствительности к кофеину

Возраст: в исследовании 2017 года случаи бессонницы, вызванной кофеином, когда потребление слишком большого количества кофеина мешает сну, увеличивались с возрастом, что свидетельствует о чувствительности к кофеину у пожилых людей.

Лекарства: прием лекарства Теофиллин или травяная добавка эхинацея может усилить действие кофеина.

Беременность: по мере того, как беременность прогрессирует, способность вашего организма усваивать кофе снижается на 30–70%.

Толерантность: если вы мало или совсем не употребляли кофеин, вы, вероятно, будете более чувствительны к его воздействию.

Симптомы чувствительности к кофеину

Признаки чувствительности к кофеину варьируются от незначительных раздражений до опасных явлений. По словам Роадса, симптомы чувствительности к кофеину включают:

  • Головная боль
  • Беспокойство
  • Бессонница
  • Учащенное сердцебиение
  • Беспокойство
  • Шаткость или дрожь

Хотя большинство из этих признаков безвредны, когда такие симптомы, как учащенное сердцебиение, сопровождают такие состояния здоровья, как сердечное заболевание, это может быть опасно, - говорит она.

Можно ли избавиться от чувствительности к кофеину?

Ответ на вопрос, сможете ли вы избавиться от чувствительности к кофеину, зависит от того, что ее вызвало.

"Если это вызвано генетикой, невозможно изменить чувствительность к кофеину. Иногда постоянное потребление кофеина заставляет организм становиться более толерантным к кофеину", - говорит Клер. "Большинство доказательств этого носит анекдотический характер, но многие люди сообщают о повышении толерантности при увеличении употребления кофеина", добавляет она.

Однако, если вы испытываете серьезные побочные эффекты от кофеина, попытки повысить толерантность могут быть опасны.

"Избегать рекомендуется, если присутствуют другие последствия для здоровья, такие как высокое кровяное давление или беспокойство. Использование кофеина в основном рекомендуется в индивидуальном порядке", - говорит Клер.

Общий совет: в целом FDA рекомендует употреблять не более 400 мг кофеина в день, что эквивалентно примерно четырем чашкам кофе.

Если у вас чувствительность к кофеину, вам также следует избегать продуктов с кофеином. Хотя содержание кофеина часто не упоминается на этикетке, быстрый поиск конкретных продуктов поможет вам определить его количество. Продукты, содержащие кофеин, включают шоколад и некоторые протеиновые батончики.

Альтернативы кофеину

Чтобы ограничить потребление кофеина, попробуйте эти заменители кофеина, которые повышают вашу энергию:

Съешьте закуски, особенно те, которые содержат полезные углеводы в сочетании с жирами или белками, например орехи, которые обеспечат постоянный приток энергии и сохранят чувство удовлетворения.

Упражнения, которые улучшают настроение и помогают лучше спать.

Пейте воду, обезвоживание может вызвать усталость.

здоровье
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