Почему человек дергается когда спит: врач объяснил это странное явление

Главред расскажет, почему человек может странно вздрагивать, когда засыпает или уже крепко спит.

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Почему человек дергается когда спит / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый человек хоть раз в жизни видел, как кто-то дергается во сне или во время засыпания, а кто-то и вовсе просыпался от того, что дергаетмя именно он. Иногда такое событие выглядит довольно жутко, однако мало кто знает, почему это происходит на самом деле. Главред расскажет, что значит, если человек дергается во сне.

Почему человек дергается когда засыпает

Врач Юрий Габорец в своем блоге в ТикТок рассказал, почему человек дергается, когда спит. По словам врача, момент, когда человек вздрагивает во сне или ему вовсе кажется, что он падает - является вариантом нормы. В этот момент, как говорит врач, идет "переключение реле" коры сознания на автоматику подкорки и она тестирует мышцы - все ли в тонусе.

Также, если вокруг происходит что-то шумное, подсознание тоже мотивирует тело вздрогнуть, подготавливая организм к пробуждению, ведь шум является опасностью.

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Однако есть нюанс, если подобные явления повторяются часто, это может говорить о том, что человек переутомлен. Также, если человек вздрагивает в тишине - это может быть остановка дыхания, что не является нормой. В таком случае лучше обратитсья к лору и сомнологу.

К тому же, бывают случаи, когда во сне у человека дергается какая-то определенная часть тела, с таким стоит обратиться к неврологу, поскольку подобные случаи могут свидетельствовать о началах различных болезней.

Смотрите видео о том, почему человек дергается во сне:

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