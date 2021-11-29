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Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертов

29 ноября 2021, 02:13

Фикус - популярное комнатное растение, которое неприхотливо и радует домочадцев зелеными листьями.

Почему нельзя держать фикус дома

Фикус - популярное комнатное растение, которое неприхотливо и радует домочадцев зелеными листьями.

Если каучуконосный (или робуста) - с крупными овальными листьями был знаком еще нашим мамам и бабушкам, то подвид с мелкими листьями - фикус Бенджамина - стал популярным недавно. Тем не менее все разновидности растения требуют осторожного обращения.

Почему и кому нельзя держать в доме фикус - логические причины и приметы, пишет Dacha.help.

Фикус называют мужегоном

У нас фикусу приписывают не самые приятные свойства, называя цветок мужегоном. По приметам, растение с "восковыми" листьями может принести в дом разлад, выяснения отношений, а также сплетни и зависть.

В то же время восточные верования, а именно оттуда родом цветок, говорят, что фикус в доме это удача, достаток, мир, лад, и что цветок даже поможет забеременеть.

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В любом случае, согласно приметам, фикус лучше поставить на кухне - так он может привлекать денежную энергию.

Опасности фикуса в доме есть логическое объяснение

Дело в том, что белый сок, выделяемый при повреждении фикуса, ядовит.

Поэтому, верите вы приметам или нет, его лучше держать подальше от детей и домашних животных.

Фикус поможет очистить воздух

Эксперты говорят, что листья фикуса могут поглощать вредные вещества: бензол, фенол, формальдегид. А вот что цветок точно не любит, это перемещений. К примеру фикус Бенджамина может даже сбросить листья, если его переставлять по квартире.

Место для фикуса должно быть достаточно освещенным, но без прямых солнечных лучей и сквозняков.

Ранее Главред писал о том, что комнатные растения не только создают уют, но они способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха. Некоторые растения обладают очень полезными свойствами.

Спатифиллум или цветок "Женское счастье" очищает воздух от множества вредных веществ. Например, от ацетона, формальдегида, ксилола. Их поглощают крупные, зеленые листья.

viber
комнатные растения
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