Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертов

Почему нельзя держать фикус дома

Фикус - популярное комнатное растение, которое неприхотливо и радует домочадцев зелеными листьями.

Если каучуконосный (или робуста) - с крупными овальными листьями был знаком еще нашим мамам и бабушкам, то подвид с мелкими листьями - фикус Бенджамина - стал популярным недавно. Тем не менее все разновидности растения требуют осторожного обращения.

Почему и кому нельзя держать в доме фикус - логические причины и приметы, пишет Dacha.help.

Фикус называют мужегоном

У нас фикусу приписывают не самые приятные свойства, называя цветок мужегоном. По приметам, растение с "восковыми" листьями может принести в дом разлад, выяснения отношений, а также сплетни и зависть.

В то же время восточные верования, а именно оттуда родом цветок, говорят, что фикус в доме это удача, достаток, мир, лад, и что цветок даже поможет забеременеть.

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В любом случае, согласно приметам, фикус лучше поставить на кухне - так он может привлекать денежную энергию.

Опасности фикуса в доме есть логическое объяснение

Дело в том, что белый сок, выделяемый при повреждении фикуса, ядовит.

Поэтому, верите вы приметам или нет, его лучше держать подальше от детей и домашних животных.

Фикус поможет очистить воздух

Эксперты говорят, что листья фикуса могут поглощать вредные вещества: бензол, фенол, формальдегид. А вот что цветок точно не любит, это перемещений. К примеру фикус Бенджамина может даже сбросить листья, если его переставлять по квартире.

Место для фикуса должно быть достаточно освещенным, но без прямых солнечных лучей и сквозняков.

Ранее Главред писал о том, что комнатные растения не только создают уют, но они способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха. Некоторые растения обладают очень полезными свойствами.

Спатифиллум или цветок "Женское счастье" очищает воздух от множества вредных веществ. Например, от ацетона, формальдегида, ксилола. Их поглощают крупные, зеленые листья.