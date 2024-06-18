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Почему киви нужно есть с кожурой: секрет, который удивит своей пользой

Мария Николишин
18 июня 2024, 12:38
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Если вы зачерпываете киви ложкой, значит, вы едите его неправильно. И, по мнению врачей, вы теряете целый ряд полезных для здоровья свойств.
Почему киви нужно есть с кожурой: секрет, который удивит своей пользой
Как правильно есть киви / коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие разрезают киви пополам, чтобы потом ложкой вынуть зеленую середину, или чистят фрукт перед употреблением. Однако, этот способ не слишком правильный, пишет Mirror.

Ссылаясь на видео, снятое актрисой Дженной Ортегой, которая ест киви с кожурой, доктор Джозеф Салхаб, известный как "Желудочный врач", поделился своими мыслями относительно того, как правильно употреблять этот фрукт.

"Если вы едите киви с кожурой, вы получаете на 50% больше клетчатки, а также больше витаминов и питательных веществ", - сказал он.

видео дня

Доктор Салхаб подчеркивает, что киви нужно "очень хорошо вымыть, чтобы избавиться от маленьких волосков", поскольку в противном случае они могут быть довольно неприятными на вкус.

Признавая, что некоторым это может показаться "немного странным", он порекомендовал нарезать киви дисками, поскольку так "намного легче есть".

"Киви очень полезен для здоровья кишечника. В нем содержится целая тонна витамина С. Он позволяет расти полезным бактериям и помогает предотвратить запоры", - подчеркивает врач.

Смотрите видео, почему нужно есть киви с кожурой:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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