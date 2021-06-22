Почему красное мясо сильно опасно для организма - ответ ученых

Мясо / Robert Occhialini / flickr.com

Чрезмерное употребление красного мяса в пищу наносит серьезный ущерб ДНК клеток кишечника, и, тем самым провоцирует развитие рака. Об этом сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на работу ученых из Института раковых исследований Дана-Фарбер в Бостоне (США).

Ученые выделили экзом раковых клеток колоректальной карциномы. Экзомом называют часть генома, представленную экзонами — участками, непосредственно участвующими в синтезе белка. Специалисты изучили более 900 случаев рака у пациентов с нарушениями в режиме питания. В итоге они обнаружили, что случаи рака были связаны с повреждением ДНК, называемым алкилированием, которое ранее не было описано для колоректальной карциномы.

Подвергшиеся изменениям ткани располагались в дистальном отделе кишечника, который ведет к прямой кишке, где чаще всего развиваются опухоли. Выявленные мутации в генах также были связаны с плохой выживаемостью пациентов.

Аналогичный мутационный процесс наблюдали в тканях здорового кишечника, однако во всех случаях ученые нашли связь с высоким уровнем употребления переработанного и необработанного красного мяса, но не с потреблением птицы или рыбы. Авторы работы объяснили это тем, что в красном мясе содержатся т.н. нитрозосоединения.

По мнению ученых, результаты исследования помогут разработать методы профилактики рака толстой кишки, а пока что они рекомендуют людям придерживаться сбалансированной диеты и не злоупотреблять красным мясом.

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