Почему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученых / ua.depositphotos.com

В головном мозге есть группа нервных клеток, которые отвечает за принятие человеком решения об употреблении спиртного (даже в том случае, когда здравый смысл / жизненный опыт подсказывает ему, что пить нельзя). Результаты соответствующего исследования шведских биологов были опубликованы в журнале Science Advances.

Большинство людей, которые употребляют алкоголь, могут контролировать себя и воздерживаются от принятия спиртного в ситуациях, когда это может иметь негативные последствия. Но некоторые не могут удержаться. Интересно, что иногда в группу людей с таким, как говорят ученые, компульсивным поведением попадают и те, у кого нет диагностированной алкогольной зависимости.

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему такое происходит, ученые из Университета Линчепинга во главе с профессором психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук и директором Центра социальной и аффективной нейробиологии Маркусом Хайлигом (Markus Heilig) провели нейробиологические исследования на крысах. Сначала они выявили среди животных тех, которые были склонны к компульсивному потреблению алкоголя, а потом проанализировали особенности их нейронных сигналов.

"Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя в спиртном, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться", — говорит Хайлиг.

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.