Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых

Почему люди повторно заражаются коронавирусом/ Фото Reuters

Американские медики из Школы имени Карла Айкана назвали причину повторного заражения коронавирусом ‒ благодаря наблюдению за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь прошлого года. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Перед поступлением в казармы все военнослужащие прошли тест на антитела к коронавирусной инфекции. 189 из них переболели COVID-19, 2247 — еще нет. В дальнейшем они проходили тест каждые две недели, а в случае заражения описывали симптомы болезни.

Во время исследования вирусной нагрузки выяснилось, что у переболевших она была примерно вдесятеро меньше, чем у заразившихся впервые. При этом даже в этом случае перенесшие COVID-19 повторно могли оставаться переносчиками заболевания.

Для того, чтобы понять причину повторного заражения, специалистами был изучен иммунный ответ военнослужащих. По данным медиков, нейтрализующие антитела — те, которые блокируют COVID-19 при его попадании в организм — были у 6 из 19 повторно заразившихся (32%), при этом среди 54 болевших в первый раз подобные антитела нашли у 45 (83%). Таким образом, исследование показало, что причина повторного заражения может быть в более слабом иммунитете.

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