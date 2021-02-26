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Почему мастурбация полезна мужчинам - ответ сексопатолога

26 февраля 2021, 03:40
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Сексопатологи утверждают - очень и очень зря на онанизм наводят напраслину и обвиняют это явление чуть ли не всех грехах в мужской половой жизни.

Секс
Почему мастурбация полезна мужчинам / flickr.com/tony cliffton

О вреде мастурбации принято говорить везде ‒ от школьных учителей до бабушек на лавочке под подъездом. Меж тем, ученые утверждают, что негативный эффект от нее для мужчин очень сильно преувеличен. Западный медицинский сайт Medical Daily поговорил с врачами и те рассказали, чем полезен онанизм.

Улучшает настроение.

"Оргазм от мастурбации обеспечивает твоему мозгу самый мощный приток дофамина (гормона радости), какой доступен немедикаментозно", — заявила клинический сексопатолог и доктор медицины Глория Брейм.

Продлевает длительность полового акта

В сексе, как правило, второй подход длится гораздо дольше первого и контролировать ситуацию гораздо проще. Поэтому, если в мужские планы входит удивить девушку своими способностями, то хорошая идея — как можно тщательнее подготовиться к свиданию мастурбацией дома. Врачи даже советуют засекать время онанизма и с каждым новым разом пытаться оттянуть оргазм хотя бы на минуту.

Улучшает эрекцию

С возрастом тело теряет мышечный тонус. Это касается и пениса. Мастурбируя, мужчина укрепляет мышцы тазового дна и тем самым предотвращает эректильную дисфункцию и недержание мочи.

Повышает иммунитет

Во время мастурбации, хоть и немного, но вырабатывается гормон стресса кортизол. Эндокринолог Дженнифер Ланда объясняет, что кортизол имеет решающее значение в способности организма реагировать на стресс и в малых дозах помогает укреплять иммунитет.

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Напомним, ранее сообщалось:

здоровье секс мастурбация онанизм
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