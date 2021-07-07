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Почему некоторых людей комары кусают больше и что делать с досаждающим зудом

7 июля 2021, 23:20

Некоторые люди испытывают легкую реакцию на укусы комаров, которая проходит.

тигровый комар
Вот кто наиболее подвержен укусам комаров/ Википедия

Комары прекрасно себя чувствуют в более теплую погоду и являются обычными вредителями летом, питаясь человеческой кровью.

Поначалу вы можете не заметить укус комара, так как их слюна вызывает онемение кожи перед проколом. Однако через несколько минут у вас, вероятно, появится красная и зудящая шишка, которая через несколько дней превратится в красновато-коричневую шишку или темное синякоподобное пятно.

Некоторые люди испытывают легкую реакцию на укусы комаров, которая проходит через несколько дней, но другие могут испытывать более серьезную реакцию, требующую лечения, пишет Insider.

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Вот кто наиболее подвержен укусам комаров и какие меры вы можете предпринять, чтобы вылечить их и предотвратить будущие укусы.

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Кого кусают комары?

Насколько вы восприимчивы к укусам комаров, зависит от человека, - говорит Стейси Чименто, доктор медицины, дерматолог из Riverchase Dermatology. Например, люди, которые больше потеют, производят большее количество молочной кислоты и аммиака, которые привлекают комаров. Таким образом, они могут получить несколько укусов, в то время как кто-то другой получит только один или два.

Еще одним фактором может быть группа крови. Исследования показывают, что люди с первой группой кровиболее привлекательны для комаров, и, возможно, именно поэтому их кусают чаще, чем других, говорит Дилан Алстон, врач-дерматолог из Intermountain Healthcare.

Некоторые исследования также показали, что комаров больше привлекают беременные женщины из-за физиологических изменений.

Как лечить укусы комаров

В большинстве случаев укусы комаров проходят сами по себе примерно через два-три дня, говорит Олстон, но вот несколько способов уменьшить зуд и отек тем временем:

  • Нанесите безрецептурный крем с гидрокортизоном или антигистаминным средством, чтобы уменьшить зуд.
  • Нанесите лосьон с каламином на укусы. Это также поможет уменьшить зуд.
  • Приложите к месту укуса пакет со льдом или холодное полотенце, чтобы уменьшить отек.
  • Сделайте пасту из 1 столовой ложки пищевой соды и ½ столовой ложки воды, чтобы уменьшить отек и зуд. Нанесите на место укуса комара и оставьте на 10 минут, прежде чем смыть.

Как предотвратить укусы комаров

Летом может казаться почти невозможным избежать укусов комаров, но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск укусов.

Перед выходом на улицу нанесите средство от насекомых. Комары могут прокусить тонкую одежду, поэтому важно наносить их как на открытые участки кожи, так и на одежду.Наденьте брюки с длинными рукавами и брюки из плотной ткани, например, из денима, если вы собираетесь находиться на улице в течение длительного периода времени в месте, кишащем комарами. Кроме того, обработайте одежду и снаряжение 0,5% перметрином - инсектицидом, отпугивающим комаров.Следите за тем, чтобы во дворе не было стоячей воды. По словам Алстона, это может помочь уменьшить присутствие комаров, поскольку они откладывают яйца в воде или рядом с ней. Например, не реже одного раза в неделю сливайте воду, которая может скапливаться в ванночке для птиц или открытом контейнере.

здоровье
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