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Почему нельзя нервничать беременным: как справиться со стрессами и избежать последствий

Алёна Воронина
14 февраля 2024, 12:54
Стрессы у женщины во время беременности могут повлиять на ребенка. Поэтому важно избегать волнений и знать, как быстро привести себя в форму после стресса.
Беременная женщина, перинатальный психолог Любов Плахотник
Перинатальный психолог Любовь Плахотник объяснила, почему нельзя нервничать беременным/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Facebook Lyubov Plahotnik

Состояние женщины во время беременности напрямую влияет и на состояние ребенка. Поэтому в этот период времени важно по возможности избегать сильных стрессов и стараться обеспечивать себе положительные эмоции. Это должны учесть также люди, которые окружают беременную женщину.

Перинатальный психолог, специалист по послеродовому восстановлению Любовь Плахотник рассказала в эфире телеканала "Надежда" как стресс влияет на плод во время беременности женщины, почему нельзя нервничать беременным и как действовать во время и после стресса.

"Здесь есть такой нюанс, который важно уточнить в этом вопросе. В первом и втором триместре ребенок более защищен от таких эмоций, идет формирование головных структур мозга. А вот в третьем триместре ребенок как бы готовится к тому миру, в который он придет, и вот именно в это время все эмоции, всё, что происходит с мамой, может влиять на младенца", – отметила Любовь Плахотник.

Она объяснила, что механизм влияния на младенца эмоций, которые испытывает мама, является гормональным. Например, мама почувствовала стресс, и у нее в организме выработались гормоны адреналин и норадреналин. Это также влияет на ребёнка в утробе – он чувствует всё то, что чувствует мать. Но вообще на самом деле такое важное влияние будет в третьем триместре, говорит перинатальный психолог.

Как стрессы во время беременности влияют на ребенка

"Что происходит вообще, когда какие-то очень стрессовые периоды были у беременной женщины? Это может влиять на то, что уже взрослому человеку, который вырастет, будет немного труднее регулировать свою эмоциональную сферу. Возможно будут какие-то страхи, возможно будет что-то такое, что будет мешать просто жить и наслаждаться жизнью. Это, казалось бы, влияние еще в утробе, но оно может быть на всю жизнь", – объяснила Плахотник.

В то же время она уточнила, что мы не можем все стрессы исключить, это вообще нормально испытывать стресс. Просто нужно понимать, что стресс бывает разной интенсивности. Есть интенсивность, которую наша нервная система выдерживает, и есть такая, которая уже для нее является слишком большой, такой, которая может травмировать

"И когда слишком, мы должны научиться, во-первых, регулировать это состояние. Например, что беременная может проще всего делать в стрессовой ситуации – просто пить больше воды, ведь она выводит адреналин. И еще что можно делать в такой ситуации – двигаться, переключаться на тело, например, позаниматься йогой, сделать какие-то простые упражнения или прогуляться", – отметила перинатальный психолог.

Как беременной восстановиться после стресса

Также перинатальный психолог рассказала, что после стрессовой ситуации нужно сделать что-то такое, что позволит женщине успокоиться и восстановить свои ресурсы. По словам Плахотник, у каждого из нас есть условных шесть ресурсных каналов, и для каждого будут больше подходить свои каналы.

"Во-первых, это тело, всё, что связано с телом – массаж, танцы, можно себя намазать каким-то маслом, подвигаться и так далее. Второе – это эмоции: театр, книги, фильмы, музыка, то есть всё, что нам дает эмоции. Третий ресурсный канал – социальный, это общение. Четвертый ресурсный канал – вера, молитва или какие-то практики. Пятый канал – ментальный, это для людей, которые могут больше всё логически разложить. Если женщина логически разложила ситуацию, всё обдумала, то она может успокоиться. И последние шестой канал – это общение с природой. Это возможно просто пойти где-то постоять под деревом, в саду где-то что-то сделать такое. Просто мы можем найти свой ресурсный канал, найти, что нас восстанавливает после стрессов, ведь стрессов полностью не избежать", – объяснила перинатальный психолог.

Смотрите видео, в котором перинатальный психолог Любовь Плахотник объяснила, почему нельзя нервничать беременным:

Кто такая Любовь Плахотник

Любовь Плахотник – это перинатальный психолог, специалист по послеродовому восстановлению, телесный терапевт. Ранее занимала должность консультанта по грудному вскармливанию в "Национальном движении" в поддержку грудного вскармливания "Молочные реки Украины".

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