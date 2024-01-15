Почему нельзя носить телефон в кармане: доктор Юрий Габорец дал неожиданный ответ

Доктор Габорец подчеркивает, что носить телефон в кармане может быть особенно опасно для мужчин.

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Почему нельзя носить телефон в кармане / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Все мы привыкли носить мобильный телефон "под боком", но на самом деле это может нехорошо сказаться на нашем здоровье.

По крайней мере так говорит доктор Юрий Габорец. На своей страничке в Instagram он объяснил, почему нельзя носить телефон в кармане и чем это опасно.

Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. видео дня Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Опасность в кармане

Доктор Габорец подчеркивает, что носить телефон в кармане может быть особенно опасным для репродуктивной системы. Репродуктивные органы мужчин и женщин могут быть чрезвычайно чувствительны к электромагнитным излучениям, а также к магнитным колебаниям, что может негативно сказаться на их функциональности.

Носить телефон в нагрудном кармане также может представлять опасность, особенно для женщин. Молочные железы могут быть подвержены воздействию электромагнитных полей, что, по словам доктора, может иметь негативные последствия для их здоровья.

Длительные разговоры по телефону могут вызвать нагревание уха или руки. Этот факт подчеркивает не только проблему электромагнитных излучений, но и указывает на тепловое воздействие, которое также стоит принимать во внимание.

Как обезопасить себя: рекомендации Эксперта

Доктор Юрий Габорец советует держать телефон на расстоянии от тела и, при возможности, избегать ношения его в карманах. Дополнительной мерой безопасности является помещение гаджета в последний карман сумки, минимизируя тем самым воздействие на органы.

Смотрите видео о том, почему нельзя носить телефон в кармане:

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