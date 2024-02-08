Почему нельзя полоскать горло содой: ответ неприятно удивит

Врач объяснила, почему полоскать горло содой не только неэффективно, но и может быть опасно.

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Почему нельзя полоскать горло содой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Боль в горле является почти неотъемлемым спутником простуды и ряда других заболеваний. Большинство из нас еще с детства помнят, что при возникновении боли в горле "нужно делать полоскание раствором соды". Но действительно ли действенен такой совет, и не может ли такая процедура навредить?

На самом деле не всем известны причины, почему нельзя полоскать горло содой. Врач-пульмонолог Марина Кудрявцева на своей странице в Facebook объяснила: боль в горле означает, что вирус уже проник в клетки, поэтому там возникло воспаление. Клетки после этого начинают выделять много разных веществ вместе с иммунными комплексами, чтобы сигнализировать о проблеме. Эти вещества раздражают рецепторы слизистой, и как следствие возникают такие симптомы, как боль, отек и першение.

По словам врача, поскольку вирус уже находится в клетке, то никакие "полоскалки" или "сосалки" не могут на него подействовать. Организм сам будет бороться с вирусом, а полоскание горла раствором соды или соли здесь помочь не сможет.

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Но кроме неэффективности есть еще одна причина, почему нельзя полоскать горло солью с содой - таким образом есть риск повредить слизистую оболочку.

"Запрещено полоскание горла водой с солью и содой, особенно, в большой концентрации. Это повреждает вашу слизистую оболочку. Вода, в которой много соли, называется "Гипертонический раствор". В нем много натрия, поэтому он вытягивает из ваших клеток влагу и высушивает слизистые оболочки, что приводит к частым бак осложнениям, потому что нарушается жизнь нормальных бактерий в вашем горле и во рту, которые контролируют незначительную по численности условно патогенную флору", – объяснила Марина Кудрявцева.

То есть таким образом мы нарушаем местный иммунитет, говорит врач.

"Если очень просто, то вы нарушаете местный иммунитет слизистых, снижаете их сопротивляемость, способствуете развитию плохой флоры, которая есть у каждого человека в небольшом количестве", – отметила она.

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