Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствия

Многие люди, независимо от того, признают они это или нет, берут свои телефоны, когда идут в туалет. Однако гастроэнтеролог предупредил, что это может нанести вред вашему здоровью.
В своем аккаунте на TikTok доктор Джозеф Салхаб, эксперт в области пищеварения, заявил, что длительное сидение и напряжение на унитазе, возможно, стимулируемое взятием с собой телефона, может привести к повышенному риску развития геморроя.
"Напрягаясь и долго сидя, когда вы пытаетесь сходить в туалет, вы подвергаете себя риску развития геморроя, который может быть болезненным и кровоточить", - говорит врач.
Он также поделился некоторыми советами о том, как избежать развития геморроя.
"Во-первых, включайте в свой рацион клетчатку с помощью фруктов, которые могут стимулировать работу кишечника. Это такие фрукты, как киви, питахайя, яблоки, груши, чернослив, а также витамин С. Вы всегда можете дополнить клетчатку псиллиевой шелухой и добавить ее в любимый напиток", В том же видеоролике он пояснил:
Он также призвал людей "пить много воды в течение дня, потому что она идет рука об руку с клетчаткой".
Смотрите видео о том, почему нельзя сидеть в туалете с телефоном:
@thestomachdoc Prolonged sitting and straining increases chances of developing hemorrhoids #greenscreen#greenscreenvideo#constipation#remedy#guttok#healthtok#hemorrhoids#healthtips#healthytips#naturalremedies♬ original sound - Dr. Joseph Salhab
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