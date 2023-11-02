УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствия

Сергей Кущ
2 ноября 2023, 15:32
Гастроэнтеролог предупредил, что это может нанести вред вашему здоровью.
Что будет если смотреть телефон в туалете
Что будет если смотреть телефон в туалете / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Многие люди, независимо от того, признают они это или нет, берут свои телефоны, когда идут в туалет. Однако гастроэнтеролог предупредил, что это может нанести вред вашему здоровью.

В своем аккаунте на TikTok доктор Джозеф Салхаб, эксперт в области пищеварения, заявил, что длительное сидение и напряжение на унитазе, возможно, стимулируемое взятием с собой телефона, может привести к повышенному риску развития геморроя.

"Напрягаясь и долго сидя, когда вы пытаетесь сходить в туалет, вы подвергаете себя риску развития геморроя, который может быть болезненным и кровоточить", - говорит врач.

видео дня

Он также поделился некоторыми советами о том, как избежать развития геморроя.

"Во-первых, включайте в свой рацион клетчатку с помощью фруктов, которые могут стимулировать работу кишечника. Это такие фрукты, как киви, питахайя, яблоки, груши, чернослив, а также витамин С. Вы всегда можете дополнить клетчатку псиллиевой шелухой и добавить ее в любимый напиток", В том же видеоролике он пояснил:

Он также призвал людей "пить много воды в течение дня, потому что она идет рука об руку с клетчаткой".

Смотрите видео о том, почему нельзя сидеть в туалете с телефоном:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
телефон интересные новости
Реклама

Главное за день

Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

16:51 Украина
В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

16:14 Украина
"Мясные штурмы" РФ под Авдеевкой: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

"Мясные штурмы" РФ под Авдеевкой: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

13:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:51

Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

16:22

"Со временем решится": путинистка Таня Буланова испугалась ехать на Донбасс

16:14

В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

16:12

Почему мы падаем во сне: объяснение проще, чем кажется

16:02

Чем мыть пол, чтобы был чистым: девушка рассказала, что поможет убирать реже

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
15:59

На ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке – СМИ

15:49

"Антивоенный" Ургант признался в любви РоссииВидео

15:41

Как на 50% меньше платить за отопление: эксперт удивил простым секретом

15:36

Только гений сможет увидеть ответ: нужно найти число 248 за 6 секунд

Реклама
15:32

Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствияВидео

15:26

Дочь Заворотнюк наконец-то прокомментировала состояние актрисы

14:58

Звезда игры престолов через 2 месяца после развода завела роман с аристократом

14:58

Мыл туалеты в Германии: друг Винника раскрыл неожиданные подробности об артисте

14:54

Зачем умные люди льют в обувь перекись водорода

14:54

Обещанные Западом F-16 будут менее эффективными: Залужный назвал причину

14:50

СБУ разоблачила псевдорелигиозную секту АллатРа на пророссийской деятельностиФото

14:45

Беглянка Повалий рассказала, как общается с родным сыном

14:38

Как жарить курицу на сковороде, чтобы не прилипала: Клопотенко раскрыл секрет

13:55

"Я готов, что мне выдадут повестку": звезда "Волонтеров" высказался о мобилизации среди звездВидео

13:50

Украинские военные ликвидировали российский штурмовик СУ-25 в Донецкой области

Реклама
13:44

Как защитить зеркала от дождя: эксперт по автомобилям показал копеечный трюк

13:41

Будьте начеку: 5 признаков, что вас хотят ограбить

13:38

"Мясные штурмы" РФ под Авдеевкой: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

13:36

Спорт или питание – что важнее: тренер назвала единственную правильную формулу похуденияВидео

13:13

Оккупанты пытаются наступать под Угледаром: Зеленский раскрыл детали

13:07

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Кабанам – покупка, Драконам - чувства

12:48

Путин дал заднюю: Запад пообещал мощный ответ на ядерный удар РФ по Украине – FT

12:42

Границу с Польшей заблокируют до конца года: кто не выедет из Украины

12:41

Неизлечимо больная Селин Дион впервые за три года появилась на публике

12:25

Россия приостановила массированные атаки: разведка объяснила причины

12:19

Мокрая Тина Кароль презентовала свой самый откровенный клипВидео

11:55

Срок окончания войны определится после встречи лидеров США и Китая, есть 2 варианта – Клочок

11:50

РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного города: в ВСУ назвали направление

11:48

За неделю РФ могла потерять четыре ЗРК большой дальности - разведка Британии

11:42

ВСУ получили уже 240 автомобилей при содействии Favbet Foundation

11:41

Церковный праздник 3 ноября: что нельзя делать на Акепсима, Иосифа и Айтала

11:31

На каком товаре cамая большая наценка: эксперт назвал 10 переоцененных продуктов

11:30

"Мы должны проучить Израиль": ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками

11:20

Мыши это ненавидят: мужчина показал, как сделать ватные шарики от грызуновВидео

11:20

"Почти овощной салат": украинский телеведущий неожиданно заболел редчайшим заболеваниемВидео

Реклама
11:06

Сотни самолетов и вертолетов: РФ может создать новые штурмовые эскадрильи - Залужный

10:45

"Это ошибка": Залужный назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ

10:30

Четверо детей остались без папы: в бою погиб 31-летний майор из Хмельницкой области

10:27

Самые опасные животные убийцы: топ-10 главных убийц планеты

10:24

"Нужно уникальное изобретение": Залужный назвал "рецепт" завершения войны в Украине

09:54

"Решение принято, ХАМАСа в Секторе Газа не будет" - посол Израиля Михаэль Бродский для "Мосейчук+"

09:51

Данилов ответил на требование республиканцев насчет "стратегии победы" Украины

09:43

"Российские нарративы": в СНБО ответили на скандальную статью Time о войне и потерях ВСУ

09:42

Оккупанты всю ночь били по Станиславу под Херсоном: 40 прилетов, есть погибшаяФото

09:36

Зачем на кухонных ножницах зубцы: 3 полезные функции, которые мало кто использует

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять