Почему нельзя спать с мокрыми волосами: ответ экспертов

Сон с мокрыми волосами может привести к очень печальным последствиям - от различных заболеваний кожи на голове до выпадения волос.
Иногда после вечернего душа очень хочется лечь в постель и уснуть с мокрыми волосами, ведь сушить их после насыщенного дня просто нет сил.
Но делать так настоятельно не рекомендуется, почему - рассказали эксперты НашаМама.
Сон с мокрыми волосами может привести к очень печальным последствиям - от различных заболеваний кожи на голове до выпадения волос.
Рост бактерий
Когда вы спите на мокрых волосах, особенно, если они у вас густые и длинные - тепло от вашей головы и вода создают влагу. А это идеальная среда для возникновения различных микроорганизмов, которые начинают быстро размножать бактерии и грибки - на подушке, волосах и коже головы.
Грибковые инфекции
Сон с мокрыми волосами может увеличить риск возникновения грибковых инфекций кожи головы. Одним из таких грибков, которые могут расти в это влажной среде - Malassezia. От этого грибка появляется большое количество перхоти или дерматит.
Выпадение волос
Мокрые волосы более хрупкие и ломкие, поэтому они более склонны к посеченным кончикам. Перекидывание мокрых волос, когда вы поворачиваетесь во сне, может вызвать трение. А это сделает ваши волосы еще более восприимчивыми к ломкости.
Поэтому постарайтесь перед сном обязательно подсушить волосы феном или естественным путем. Выбирайте полотенца, которые быстро впитывают воду, а наволочки смените на шелковые - они уменьшают трение.
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