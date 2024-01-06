Почему ни в коем случае не пейте кофе в течение первого часа после сна: ответ эксперта вас удивит

Многие люди неправильно относятся к кофеиновой зависимости.

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Можно ли пить кофе за завтраком / Коллаж Главред, flickr (Leslie, Toshiyuki IMAI)

Многие люди просто не могут настроиться на предстоящий день, не выпив чашку кофе, но эксперт предупреждает, что лучше сделать паузу, прежде чем тянуться за эспрессо. Это, конечно, не значит, что по утрам нельзя пить кофе, но эксперт советует получить максимальную пользу от кофеиновой дозы, подождав немного, прежде чем поставить чайник, пишет Mirror.

Почему нельзя кофе пить с утра

Если отложить утренний кофе на потом, можно улучшить сон и повысить эффективность энергетического горячего напитка, но если вы никак не можете прожить час без теплого напитка, эксперт советует найти более здоровые альтернативы.

"Когда речь заходит о той самой важной первой чашке кофе утром, многие люди тянутся к чайнику в первые 5-10 минут после пробуждения. Однако, чтобы получить всю пользу от кофеина, нужно подождать хотя бы час", - объясняет эксперт Рекс Исап, генеральный директор компании Happy Beds. видео дня

После пробуждения уровень кортизола, который часто ассоциируется со стрессом, достигает своего пика. Удивительно, но кортизол повышает бдительность. Употребление кофеина в то время, когда уровень кортизола уже высок, может свести на нет этот эффект, что, возможно, приведет к толерантности к кофеину.

Оказывается, многие люди неправильно относятся к кофеиновой зависимости, и на самом деле вы получите больше энергии от горячего напитка, если подождете немного дольше, чтобы сделать глоток. Когда ваша толерантность к кофеину повышается, как объясняет Исап, когда вы пьете его первым делом, вы, скорее всего, будете перегружать себя кофе в течение дня, пытаясь получить заряд бодрости, которого вы ожидали от напитка.

Это может привести к общим проблемам со сном, объясняет Исап: "В течение дня наш мозг вырабатывает химическое вещество, способствующее сну, под названием аденозин. Чем дольше мы бодрствуем, тем больше аденозина вырабатывается, и мы чувствуем сонливость".

Кофеин же блокирует аденозиновые рецепторы, заставляя нас быть начеку и способствуя бодрствованию. Если вы воздержитесь от первой порции и позволите своей толерантности к кофеину ослабнуть, то в целом вам потребуется меньше кофеина - и вы лучше выспитесь. Исап рекомендует заменить первый кофе на латте с куркумой или травяной чай, например, мятный или имбирный.

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