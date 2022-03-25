Почему нужно обязательно есть орехи каждый день во время войны

Орехи - это концентрированный источник питательных веществ.
Во время войны в Украине нужно обратить внимание на свое питание. Есть простые продукты, которые помогут поддержать организм в это непростое время.
Диетолог Светлана Фус в своем Instagram рассказала, что нужно обязательно включить в свой рацион.
По словам специалиста, украинцам стоит кушать орехи. Орехи - это концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки).
В них достаточно много жиров (50-65 г на 100 г продукта). Значительная часть жиров в орехах – ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Поэтому, орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга.
Сколько нужно есть орехов в день
"В день нужно съедать горсть орехов. Это примерно 30 грамм в сутки", - отмечает диетолог.
По возможности, покупайте орехи в скорлупе, так как она защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. Есть орехи нужно только в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей.
Помните, подсушка орехов еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушают жиры и снижает содержание витаминов.
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