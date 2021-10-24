Почему опасно лечить насморк домашними методами: ответ специалиста

Почему нельзя лечить насморк домашними средствами / Фото ua.depositphotos.com

Самолечение насморка в домашних условиях народными средствами может спровоцировать серьезные осложнения и, как следствие, обращение в стационар или к хирургу.

Даже с незначительным насморком следует обратиться к специалисту, рассказал в интервью Фактам отоларинголог отделения отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9, аспирант кафедры отоларингологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Максим Овсиенко.

В больницы с осложнениями часто попадают те пациенты, которые пытались избавиться от насморка самостоятельно народными средствами. Многие из них от домашнего лечения получают ожог слизистых.

Речь идет о самостоятельно приготовленных каплях из чеснока, свеклы, морковки, лука или других компонентов, которые люди ищут не в аптеке, а в супермаркетах и на огороде.

"Капли, раздражающие слизистую, провоцируют ее отек и ожог, что опять же мешает выводу слизи. Слизистая увеличивается и перекрывает полость носа. В этом случае, если вовремя не обратиться к врачу, то такому человеку грозит запущенный гайморит либо воспаление других пазух – фронтальной, решетчатой" – рассказал эксперт.

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Он же отметил, что в воспаленной носоглотке создаются благоприятные условия для размножений бактерий и происходит гнойное воспаление.

"Бывает, отек настолько стойкий, что слизистая не реагирует на введение медикаментов. Чтобы наладить воздухообмен в околоносовых пазухах, приходится прибегать к хирургическому лечению" – отметил врач.

Овсиенко призвал украинцев более ответственно относиться к насморку, не лечить его самостоятельно, а посоветоваться с врачом, в случае болезни. Он подчеркнул, что слизистая человека и так испытывает постоянное негативное влияние воздуха на улице (смог, автомобильные выхлопы), в помещениях – производственные загрязнения, а потому "не стоит дополнительно "добивать" ее едким луковым соком".

Ранее Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках взрослыми и детьми. Также он ответил на вопрос, который волнует многих родителей – можно ли вести ребенка в детский сад, если у него насморк.