Почему отдельно нужно лечить постковидный синдром - ответ медиков

Постковидный синдром у людей, которые переболели коронавирусом, несомненно требует отдельного лечения - ученые-медики из клиники Mayo Clinic.
Постковидный синдром у переболевших коронавирусом COVID-19 требует отдельного и длительного лечения, поскольку больные не могут преодолеть его своими силами. К такому выводу пришли западные ученые-медики, сообщается в журнале Mayo Clinic Proceedings.
Чаще всего страдающие постковидным синдромом люди жалуются на быструю утомляемость, респираторные симптомы и неврологические проблемы
Всего за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года специалисты обследовали 100 человек – 68 женщин и 32 мужчин. Средний возраст пациентов составлял 45 лет, а их состояние оценивали в среднем через 93 дня после заражения.
Наиболее частым постковидным симптомом у пациентов, которые обратились в клинику, была утомляемость (80%), респираторные симптомы (59%) и столько же - неврологические жалобы. Более трети пациентов (34%) сообщали о когнитивных трудностях в выполнении основных повседневных действий.
Только каждый третий переболевший подтвердил, что смог полностью вернуться к полноценной трудовой деятельности. Как отмечается в результатах исследования, постковидный синдром требует отдельного лечения. Без него пациенты долго не смогут вернуться к работе и нормальной жизни.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Группа американских и британских врачей установила, что коронавирус оказывает прямое влияние на психическое здоровье пациентов, которые им переболели.
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