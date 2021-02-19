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Почему после еды снова хочется есть: врачи дали ответ

19 февраля 2021, 11:27

Есть несколько причин, по которым некоторые люди испытывают чувство голода после еды.

Еда
Есть несколько причин, по которым некоторые люди испытывают чувство голода после еды / Pixabay

Голод - это способ вашего тела дать вам понять, что ему нужно больше еды. Однако многие люди чувствуют голод даже после еды. Многие факторы, включая вашу диету, гормоны или образ жизни, могут объяснить это явление.

Эта статья помогает объяснить, почему вы можете чувствовать голод после еды и что с этим делать.

Причины и решения

Есть несколько причин, по которым некоторые люди испытывают чувство голода после еды, пишет Healthline.

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Состав еды

Во-первых, это может быть связано с питательным составом вашей еды.

Блюда с большим содержанием белка вызывают большее чувство сытости, чем блюда с большим содержанием углеводов или жиров, даже если их количество калорий примерно одинаково.

Многочисленные исследования показали, что пища с высоким содержанием белка лучше стимулирует высвобождение гормонов полноты, таких как глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), холецистокинин (CCK) и пептид YY (PYY).

Кроме того, если в вашем рационе не хватает клетчатки, вы можете чаще испытывать чувство голода.

Клетчатка - это вид углеводов, которые перевариваются дольше и могут замедлить скорость опорожнения желудка. Когда она переваривается в нижних отделах пищеварительного тракта, она также способствует высвобождению гормонов, подавляющих аппетит, таких как GLP-1 и PYY.

К продуктам с высоким содержанием белка относится мясо, такое как куриная грудка, нежирная говядина, индейка и креветки. Между тем, продукты с высоким содержанием клетчатки включают фрукты, овощи, орехи, семена и злаки.

Если вы чувствуете голод после еды и замечаете, что в ваших блюдах, как правило, не хватает белка и клетчатки, попробуйте включить в свой рацион больше продуктов, богатых белком и клетчаткой.

Рецепторы растяжения

Помимо состава пищи, в вашем желудке есть рецепторы растяжения, которые играют ключевую роль в обеспечении ощущения сытости во время и сразу после еды.

Рецепторы растяжения определяют, насколько расширяется ваш желудок во время еды, и посылают сигналы прямо в ваш мозг, чтобы вызвать чувство сытости и снизить аппетит.

Эти рецепторы растяжения не зависят от питательного состава пищи. Вместо этого они полагаются на общий объем еды.

Однако чувство сытости, вызванное рецепторами растяжения, длится недолго. Таким образом, хотя они могут помочь вам есть меньше во время еды и вскоре после нее, они не способствуют долгосрочному ощущению сытости.

Если вы не чувствуете себя сытым во время или сразу после еды, попробуйте есть больше продуктов с большим объемом, но с низким содержанием калорий.

Эти продукты, такие как самые свежие овощи, фрукты, воздушная кукуруза, креветки, куриная грудка и индейка, как правило, содержат больше воздуха или воды. Кроме того, питьевая вода перед едой или во время еды увеличивает объем еды и может способствовать ее насыщению.

Хотя многие из этих низкокалорийных продуктов с большим объемом способствуют кратковременному и немедленному насыщению через рецепторы растяжения, они, как правило, содержат большое количество белка или клетчатки, которые вызывают чувство сытости через долгое время, стимулируя высвобождение гормонов насыщения.

Лептин резистентность

В некоторых случаях гормональные проблемы могут объяснить, почему некоторые люди чувствуют голод после еды.

Лептин - это главный гормон, который сигнализирует о чувстве сытости в вашем мозгу. Его производят жировые клетки, поэтому его уровень в крови повышается у людей с большей жировой массой.

Однако проблема в том, что иногда лептин не работает так хорошо, как должен, в мозге, особенно у некоторых людей с ожирением. Это обычно называется резистентностью к лептину.

Это означает, что, хотя лептина в крови много, ваш мозг также не распознает его и продолжает думать, что вы голодны, даже после еды.

Хотя резистентность к лептину - сложная проблема, исследования показывают, что регулярная физическая активность, снижение потребления сахара, увеличение потребления клетчатки и полноценный сон могут помочь снизить резистентность к лептину.

Факторы поведения и образа жизни

Помимо перечисленных выше ключевых факторов, несколько поведенческих факторов могут объяснить, почему вы чувствуете голод после еды, в том числе:

Отвлекаетесь во время еды. Исследования показывают, что люди, которые едят отвлеченно, чувствуют себя менее сытыми и имеют большее желание есть в течение дня. Если вы обычно едите, отвлекаясь, попробуйте практиковать внимательность, чтобы лучше распознавать сигналы своего тела.

Ешьте слишком быстро. Исследования показывают, что люди, которые едят быстро, обычно чувствуют себя менее сытыми, чем люди, едящие медленно, из-за недостаточного пережевывания и осознания, что связано с ощущением сытости. Если вы едите быстро, старайтесь пережевывать пищу более тщательно.

Чувство стресса. Стресс повышает выработку гормона кортизола, который может вызвать чувство голода и тягу к еде. Если вы обнаружите, что часто испытываете стресс, попробуйте заняться йогой или медитацией.

Много упражнений. Люди, которые много тренируются, имеют больший аппетит и более быстрый обмен веществ. Если вы много занимаетесь спортом, вам может потребоваться больше еды, чтобы подпитывать тренировки.

Недостаток сна. Достаточный сон необходим для регулирования гормонов, таких как грелин, уровень которого, как правило, выше у недосыпающих людей. Попробуйте установить здоровый режим сна или ограничьте воздействие синего света в ночное время, чтобы получить полноценный сон.

Недостаточно еды. В некоторых ситуациях вы можете почувствовать голод после еды просто потому, что не съели достаточно в течение дня.

Повышенный уровень сахара в крови и инсулинорезистентность. Высокий уровень сахара в крови и инсулинорезистентность могут значительно усилить чувство голода.

здоровье
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