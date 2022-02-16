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Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

16 февраля 2022, 02:33

Медики добавляют, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и обычно возвращается в норму самостоятельно.

волосы, выпадение волос
Почему при коронавирусе выпадают волосы / Фото ua.depositphotos.com

Многие люди, которые переболели коронавирусом, замечали у себя чрезмерное выпадение волос, информирует Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Врачи говорят, что сам вирус не поражает волосяные фолликулы. Однако есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс. По их словам это:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • лихорадка - вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
  • стресс - провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;
  • препараты, которые обычно применяют во время терапии, также могут изменить фазу роста волос;
  • нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Медики добавляют, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и обычно возвращается в норму самостоятельно.

Обычно, если коронавирусная болезнь не была слишком агрессивной, потеря волос должна быть непродолжительной – до 2 месяцев и завершиться самостоятельно.

Также если у пациентов выпадение длится более 3 месяцев, есть основания думать, что дело не только в ковиде.

Для того чтобы выяснить, какие именно проблемы со здоровьем могли возникнуть вследствие коронавируса, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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