Почему постоянно хочется сладкого: врач дал ответ

Люди жаждут сахара по многим причинам - некоторые из них физиологические, а некоторые психологические./ med2.ru

Сахар есть почти повсюду - он добавлен в бесчисленное количество продуктов, рекламируемых во всех средствах массовой информации, и включен почти в каждый праздничный ужин и повседневную трапезу.

Согласно обзору исследования 2018 года, тяга к сладкому сейчас настолько распространена, что некоторые исследователи задаются вопросом, не выработали ли мы культуру, формирующую привычку, когда дело доходит до тяги к сахару.

Возможно, сейчас самое время поближе познакомиться с тем, почему мы так жаждем сладкого, и что мы можем с этим поделать.

Что вызывает тягу к сахару?

Люди жаждут сахара по многим причинам - некоторые из них физиологические, а некоторые психологические. Итак, если вы спрашиваете себя, почему, вот несколько возможных причин для рассмотрения.

Привычка

То, что вы едите, а также когда, почему и сколько вы едите, может стать образцом поведения.

В другом обзоре исследования 2018 года исследователи говорят, что то, чего вы жаждете, является результатом классической обусловленности: поведения, которое вы принимаете с течением времени, потому что оно приносит удовольствие.

Короче говоря, вы можете жаждать сахара, потому что ваш разум и тело приучены к нему.

Сильная тяга во многом напоминает принуждение или привычку.

Исследователи обнаружили, что обработанные пищевые продукты, особенно те, которые содержат добавленный сахар, могут вызывать у людей, а также у лабораторных крыс и мышей формирующее привычку поведение.

Сахар и привычки

Вызывает ли зависимость от сладкой пищи так же, как и от наркотиков? Наука не совсем ясна по этому поводу.

Тем не менее, сладкие обработанные продукты могут вызвать выброс нейрохимического дофамина, вызывающего хорошее самочувствие, в центре вознаграждения вашего мозга. Больше дофамина может означать усиление тяги.

Искусственные подсластители

Возможно, искусственные подсластители, которые намного слаще сахара на вкус, со временем могут изменить вкусовые предпочтения людей.

Некоторые исследователи считают, что, когда люди привыкнут к сверхслащенному вкусу искусственных подсластителей, их желание более сладкой пищи может усилиться.

В одном небольшом исследовании 2015 года исследователи отслеживали тягу к сладкому в группе из 20 человек, которые отказались от всех подсластителей, как калорийных, так и некалорийных.

Через 2 недели 86,6% из них сообщили, что у них больше нет тяги к сахару. Это побудило исследователей сказать, что врачи должны рекомендовать своим пациентам принять участие в испытании здоровья без подсластителей в течение 2 недель.

Стресс

Ваше тело реагирует на стресс, выделяя гормоны, которые также связаны с тягой к еде. Например, в исследовании в 2019 году гормон стресса кортизол был связан со стремлением к сладкому.

И если вы подвергаетесь стрессу в течение длительного периода, исследование 2015 года показало, что вы будете уязвимы к увеличению тяги к вкусной пище с добавлением сахара и жиров.

Сон

Взаимосвязь между тем, что вы едите, и тем, как вы спите, сложна. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что люди, которые не высыпаются, склонны к тяге к еде, которая:

сладкая

соленая

крахмалистая

Это может быть потому, что они хотят повысить уровень своей энергии.

Обзор исследования, проведенного в 2017 году, показал, что сладкие продукты могут влиять на качество вашего сна.

Менструальная тяга

Очень распространено мнение, что тяга к шоколаду и месячные связаны.

Некоторые исследователи считают, что люди жаждут шоколада из-за выделения эндорфинов, которые представляют собой химические вещества мозга, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо и регулируют ваше настроение.

Сможете ли вы изменить свою тягу к еде?

Краткий ответ: да. Исследования показывают, что даже когда тяга сильна, сопротивление ей может в конечном итоге привести к снижению тяги в целом.

Опрос 2016 года, в котором приняли участие 2932 человека, активно участвовавших в программе контроля веса, показал, что более половины из них (55 процентов) со временем испытывали менее интенсивную и менее частую тягу.

Более раннее исследование 2005 года показало, что чрезмерное ограничение еды на самом деле приводит к увеличению тяги, а не к уменьшению.

Обзор исследования 2020 года показал, что если вы уменьшите количество потребляемых калорий вместо того, чтобы полностью исключить определенные продукты, тяга к еде, как правило, снижается.

Как справиться с тягой к сладкому

Сама по себе тяга не обязательно вредна для вашего здоровья, это то, как вы реагируете на тягу, которая может стать проблемой. Вот несколько вариантов управления тягой, когда она возникает у вас:

Сдавайся!

Съесть лишний кусок шоколада или торта в день рождения, вероятно, не нанесет вреда вашему здоровью. И для вашего психического здоровья может быть полезно время от времени смаковать что-нибудь вкусное.

По данным Национального института диабета и пищеварения При заболеваниях почек и почек эксперты в области здравоохранения утверждают, что случайное наслаждение сладостями - это нормально, но не каждый день.

Взгляните на этикетку

Иногда проверка реальности может обуздать вашу тягу. Если вам хочется чего-то, на чем есть этикетка, внимательно изучите пищевой состав, чтобы сделать осознанный выбор, что есть.

Сделайте быструю прогулку

Короткая 15-минутная прогулка может уменьшить тягу. В качестве бонуса прогулка в любом случае может подбодрить вас больше, чем печенье или пирожное.

Лучше вздремнуть

Если вы один из миллионов людей, которые хронически лишены сна в эту эпоху чрезмерной стимуляции, короткий сон может сделать больше для восстановления вашего уровня энергии, чем что-то сладкое.

Поменять это

Если вам нужен намек на сладость без перегрузки гликемии, вы можете выбрать более здоровые альтернативы, такие как:

свежие фрукты

темный шоколад

А если вы чувствуете голод, возможно, вам лучше подойдет еда, содержащая белок.

Когда говорить с профессионалом

Если тяга к сахару приводит к чрезмерному повышению уровня ежедневного стресса или если вы обеспокоены тем, что едите слишком много сахара, это может быть хорошей возможностью поговорить с:

поставщиком медицинских услуг

Терапевтом

Диетологом

Они могут дать вам индивидуальные рекомендации по борьбе с тягой.