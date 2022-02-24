Почему постоянно мерзнут руки и ноги: медики назвали неожиданные причины

Почему постоянно мерзнут руки и ноги/ Фото pixaby

Постоянное ощущение холода в конечностях может указывать на проблемы со здоровьем. Череда болезней сопровождается именно такими симптомами.

Замерзание рук и ног может проявляться, в частности, из-за проблем с щитовидной железой, дефиците железа в организме или при недостаточном количестве сна, пишет МедикФорум.

При каких проблемах со здоровьем проявляется зябкость конечностей

1. Низкое кровяное давление (гипотония). Помимо чувствительности к холоду в конечностях, гипотоники также могут часто чувствовать усталость, разбитость и физическую истощенность. Они быстро теряют способность концентрироваться, также у них бывают головокружение и головная боль.

2. Заболевания щитовидной железы. Если именно это стало причиной зябкости, то, скорее всего, будут присутствовать и другие симптомы – непонятное увеличение веса, ломкость кожи, депрессивное настроение.

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3. Анемия, которая обычно вызывается дефицитом железа. Поскольку во время этой патологии вырабатывается недостаточно эритроцитов, в конечности попадает меньше крови, из-за чего и ощущается холод. На анемию могут указывать также следующие симптомы: слабость, быстрая утомляемость, нерегулярное сердцебиение, бледность кожи и тому подобное.

4. Недостаточное количество сна. Если вы не выспались, в организме нарушаются биоритмы. Одним из последствий этого является нарушение температуры тела.

5. Синдром Рейно. При этом синдроме пальцы рук или ног могут мерзнуть даже при незначительном холоде. Например, вы достаете что-то из морозилки – и ваши руки начинают сильно болеть от холода, или даже возникают судороги. При этом руки могут покраснеть. Это значит, что сосуды конечностей реагируют на холод не так, как нужно.

Однако точный ответ на вопрос, почему именно у вас мерзнут руки или ноги, может дать лишь врач – только он может установить четкий диагноз.

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