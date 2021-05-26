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Почему потеют ноги и что с этим делать

26 мая 2021, 13:23

Врач рекомендует покупать ту обувь, которая имеет дышащий верх.

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Лобкова рекомендует посыпать ступни присыпкой для ног без талька / Pixabay

Лето - это время потных ног. Это просто одна из тех вещей, которые случаются с приходом жаркого сезона.

Но если вы заметили, что ваши ноги сильно потеют независимо от погоды, возможно, происходит что-то еще. Хорошая новость состоит в том, что есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы взять это под контроль.

Вот что может вызвать эту дополнительную влажность и что вы можете сделать, чтобы ее остановить, пишет Livestrong.com.

1. Ваши ноги дышат?

"Ноги, как и руки, в летнюю жару, как правило, потеют, особенно если вы носите обувь или сандалии из непромокаемых материалов, таких как кожа", - говорит Неля Лобкова, врач-ортопед в Step Up Footcare в Нью-Йорке.

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При выборе обуви она рекомендует покупать ту, которая имеет дышащий верх из воздушной сетки или дышащую резиновую подошву. Часто спортивная обувь - хороший вариант, потому что она предназначена для обеспечения циркуляции воздуха.

2. Вы носите промокшие носки (или вообще не носите их)

Если ваши ноги особенно потеют, лучше наденьте носки из влагоотводящего материала. Хорошие варианты включают шерсть мериноса.

По ее словам, не ходите босиком в обуви из теплоизоляционного материала (например, кожи), так как вы будете больше потеть.

3. Вы пьете недостаточно воды

Правильная гидратация помогает телу оставаться прохладным. По словам доктора Лобковой, если вы пьете недостаточно воды, вашему организму будет сложно регулировать температуру, что приведет к усилению потоотделения.

4. Возможно, у вас гипергидроз

Допустим, у вас сильно потеют ноги, и это кажется намного сильнее, чем у обычного человека. Мы говорим о потении типа "мокрые следы на полу".

"Потливость ног - обычное явление, однако чрезмерное потоотделение, известное как гипергидроз, относительно редко", - говорит доктор Лобкова.

По ее словам, вы можете быть среди 5 процентов населения, страдающего гипергидрозом, если замечаете, что ваши ноги чрезмерно потеют почти все время, а не при определенных обстоятельствах, например, в жаркую погоду или во время тренировок.

По данным Международного общества гипергидроза, методы лечения, которые эффективно контролируют потоотделение ног, включают антиперспиранты, инъекции ботокса и безболезненное лечение мягким электрическим током, называемое ионтофорезом.

Как остановить потливость ног

В дополнение к приведенным выше советам, если вы обнаружите, что ваши ноги и обувь особенно потные (и вонючие), вы можете предпринять следующие шаги:

1. Припудрите ноги

Лобкова рекомендует посыпать ступни присыпкой для ног без талька перед тем, как надеть носки.

2. Проветрите их

Если у вас съемные стельки, выньте их, чтобы они высохли, - говорит доктор Лобкова.

3. Стерилизуйте обувь

"Стерилизатор обуви УФ-светом сушит внутреннюю часть обуви, в которой могут скрываться неприятные бактерии, вирусы и грибки", - говорит доктор Лобкова.

4. Смочите ноги чаем

После особенно потного дня приготовьте ванночку для ног. (Сделайте чашку крепкого черного чая, а затем налейте его в таз с прохладной водой, достаточно большой для ваших ног.)

"Черный чай содержит дубильные вещества, обладающие вяжущими свойствами, которые сужают потовые железы и уменьшают потоотделение", - говорит доктор Лобкова.

здоровье
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