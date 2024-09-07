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Почему появляются темные круги под глазами: названы восемь неожиданных причин

Мария Николишин
7 сентября 2024, 05:00
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Люди обычно списывают темные круги под глазами на усталость, но это не единственная причина. Темные круги - проблема, которая может быть вызвана рядом факторов.
Почему появляются темные круги под глазами: названы восемь неожиданных причин
Почему появляются темные круги под глазами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дерматологи назвали восемь возможных причин появления темных кругов под глазами. Об этом пишет LADbible.

Что является основной причиной появления темных кругов под глазами

По словам дерматолога Моргана Рабаха, доктора медицинских наук, их появлению может способствовать ряд факторов.

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"Темные круги могут быть следствием тонкой кожи под глазами, на которой видны кровеносные сосуды, затенения, если под глазами полый участок, или потемнения самой кожи", - говорит он.

Медик настаивает на том, что каждая причина нежелательного состояния кожи требует отдельного лечения или решения.

Почему появляются темные круги под глазами

  1. Возраст. Одной из главных причин может быть потеря объема кожи лица, что происходит с возрастом, когда время делает свое дело. Под глазом находится специальная подушка из мягких тканей, которая со временем сокращается и опускается, что приводит к уменьшению естественного объема под глазами и образованию тени.
  2. Обезвоживание. Вода, в конце концов, составляет 60 процентов нашего тела. Если вы серьезно обезвожены, ткани вашего тела начнут сокращаться, в том числе кожа и нежная ткань под глазами.
  3. Недостаток сна. Это самая распространенная причина темных кругов, поскольку она может случиться с каждым, независимо от возраста.Всегда полезно спать каждый вечер в одно и то же время, чтобы собственный циркадный ритм вашего организма мог привыкнуть к регулярному графику и предотвратить бессонницу.
  4. Нагрузка на глаза. Когда вы пытаетесь что-то разглядеть и напрягаете глаза, кровеносные сосуды под кожей увеличиваются и становятся более заметными в виде темных кругов.
  5. Возможен контактный дерматит. Если кожа под глазами особенно тонкая, то это чувствительная зона для тех, кто страдает контактным дерматитом, также известный как раздражение от средств личной гигиены.
  6. Сезонная аллергия. В основном, воспаление от аллергического конъюнктивита (аллергии, поражающей глаза), а также частое трение и потирание зудящей области глаз может привести к разрыву кровеносных сосудов и образованию синяков. Когда синяки заживают, остается пигментированный гемосидерин (компонент гемоглобина), который вызывает темные следы под глазами.
  7. Основное заболевание. Существуют такие состояния, как анемия, синдромы мальабсорбции, плохое питание, авитаминоз, гипотиреоз и определенные метаболические синдромы, которые также могут привести к появлению темных кругов под глазами.
  8. Все в ваших генах. К сожалению, все может зависеть от ваших генов. И этот случай является самым сложным в лечении.

Как можно вылечить темные круги под глазами

Хотя основные проблемы можно решить простым визитом к врачу, важно также пить достаточно воды и хорошо отдыхать, чтобы уменьшить вероятность появления темных кругов.

К сожалению, если это связано с возрастом и генами, то простого решения может не быть, если только вы не готовы сделать косметические процедуры.

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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