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Почему секс приносит удовольствие: ученые дали простой ответ

8 февраля 2021, 14:00

Ученые утверждают, что в теле происходит много всего, что делает секс приятным.

Секс
Ученые утверждают, что в теле происходит много всего, что делает секс приятным. / depositphotos.com

Вы любите заниматься сексом? Если да, то вы не одиноки. Ученые знают, что секс доставляет удовольствие большинству женщин. Но как и почему так приятно заниматься сексом?

Ученые утверждают, что в теле происходит много всего, что делает секс приятным. Эти ощущения удовольствия относятся к серии физических и эмоциональных стадий, которые вы испытываете, когда занимаетесь сексом или чувствуете возбуждение.

Четыре стадии так называемого цикла сексуальной реакции включают:

  • Волнение
  • Плато
  • Оргазм
  • Разрешающая способность

Эти четыре стадии переживают как мужчины, так и женщины, и они могут происходить во время полового акта или мастурбации.

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Каждый человек переживает разное время и разную интенсивность различных стадий, потому что каждый человек индивидуален, сообщает Healthline.

Фаза 1: Волнение

Вы или ваш партнер можете испытать:

  • повышенное напряжение мышц
  • учащение пульса и дыхания
  • покрасневшая кожа
  • затвердевшие или стоячие соски
  • усиление притока крови к гениталиям (вызывая отек женского клитора и внутренних губ - малых половых губ - и эрекцию в половом члене мужчины)
  • повышенная влажность во влагалище
  • больше полноты в груди женщины
  • отек стенок влагалища женщины
  • увеличение объема мужских яичек
  • сужение мошонки у мужчины
  • выделения смазывающей жидкости из пениса мужчины

Фаза 2: Плато

Вы или ваш партнер можете испытать:

  • Усиление физических изменений со стадии 1 (учащенное дыхание, частота сердечных сокращений, мышечное напряжение и артериальное давление)
  • усиление отека влагалища и изменение цвета стенок влагалища на темно-фиолетовый
  • повышенная чувствительность к женскому клитору (иногда становится болезненным при прикосновении) и втягивание под капюшон клитора, чтобы он не стимулировался непосредственно пенисом
  • яички мужчины подтянуты к мошонке
  • мышечные спазмы, которые могут возникать в ногах, лице и руках

Фаза 3: Оргазм

Вы или ваш партнер можете испытать:

  • непроизвольные сокращения мышц
  • интенсивность артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания на максимуме, и оба партнера быстро получают кислород в организм
  • мышечные спазмы, возможно, возникающие в ногах
  • внезапное и мощное снятие сексуального напряжения
  • сокращение мышц влагалища у женщин, а также ритмичные сокращения матки
  • ритмичные сокращения мышц у основания полового члена у мужчин, что приводит к семяизвержению
  • покраснение или "сексуальная сыпь" по всему телу

Женщины могут испытать несколько оргазмов при продолжении сексуальной стимуляции. Мужчинам нужно ждать после оргазма, чтобы получить еще один. Этот период ожидания варьируется среди мужчин и увеличивается с возрастом.

Этап 4: Разрешение

На этом этапе:

  • Тело возвращается к нормальной работе.
  • Опухшие и стоячие части тела возвращаются к своему обычному размеру и цвету.
  • Возникает чувство благополучия, близости и усталости.

Почему секс приятен вашему мозгу

Мозг - это собственный центр удовольствия во время секса. Известно, что просто физическая близость с другим человеком увеличивает уровень окситоцина - "гормона объятий" - в мозгу, заставляя вас чувствовать себя счастливыми.

Ученые знают, что определенные части мозга связаны с удовольствием, когда они становятся более активными после приема пищи или наркотиков или после секса.

Когда мы занимаемся сексом, физические сигналы, воспринимаемые телом, посылают сигналы через наши нервы в мозг, который реагирует, выделяя химические вещества, которые доставляют нам еще больше удовольствия.

Некоторые исследования из доверенного источника предполагают, что ритмичный характер секса и сексуальная стимуляция создают физико-психологический цикл удовольствия.

По мере того, как физическое удовольствие увеличивается во время фазы оргазма во время секса, увеличивается и психологическое удовольствие - и большее психологическое удовольствие увеличивает физическое удовольствие.

Исследование также показывает, что ритм секса может помочь мужчинам и женщинам выбрать подходящих сексуальных партнеров.

Человек будет склоняться к сексуальному партнеру, ритм которого приносит ему наибольшее удовольствие, потому что хороший ритм является мерой сексуальной пригодности.

Как улучшить секс

Лучший способ улучшить секс - научиться прислушиваться к своему телу и мозгу. Кто и что доставляет вам наибольшее удовольствие во время секса?

Выбирайте сексуальных партнеров, с которыми вы чувствуете себя счастливыми и удовлетворенными. Если вам комфортно с кем-то, это поможет вам получить хороший секс.

Выбирайте сексуальные позы, которые приносят вам наибольшее удовольствие. Найдите время, чтобы самостоятельно изучить свое тело и узнать, какие ощущения вам нравятся больше всего. Мастурбация - это безопасный, здоровый и нормальный способ узнать больше о своих сексуальных предпочтениях.

Поговорите со своим партнером о том, что ему нравится. Поддерживайте открытую линию общения со своим партнером, когда речь заходит о сексе.

Попробуйте то, что нравится вашему партнеру, и попросите его попробовать то, что нравится вам. Секс доставляет больше удовольствия, когда обе стороны получают удовольствие от этого опыта. Вместе узнайте, что приносит другим удовольствие.

Держите свой секс в безопасности

Самый приятный вид секса - это более безопасный секс. Для хорошего сексуального здоровья первоочередное внимание уделяется здоровым отношениям, запланированной беременности и профилактике инфекций, передаваемых половым путем.

Открытое общение о сексуальном здоровье так же важно, если не более важно, чем открытое общение о сексуальном удовольствии.

здоровье секс
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